Первый сезон нового сериала «Ну, погоди!» будет состоять из 52 серий

«Союзмультфильм» приступил к работе над новыми сериалом «Ну, погоди!
», который будет состоять из 52 серий.
Как уточняет пресс-служба киностудии, визуальные образы главных героев – Волка и Зайца будут существенно изменены, также добавятся новые второстепенные персонажи. Волк и Заяц будут по-другому одеты, поменяется их поведение и отдельные черты характера. Все герои будут актуальными, современными, понятными нынешнему поколению.
Мультфильм будет рассчитан на детскую аудиторию от шести до восьми лет и выполнен в технике квази-3D. Стилистика с большой долей вероятности будет похожа на серию мультфильмов режиссёра Вячеслава Котёночкина
: сохранится доля условности в изображении героев и обстановки. Сохранено будет и жанровое сходство – мультфильм останется геговой комедией, погоней с минимумом слов. И, конечно, останется знаменитая фраза «Ну, Заяц, погоди!»
. Хронометраж каждой серии составит семь минут.