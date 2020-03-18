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Первый сезон нового сериала «Ну, погоди!» будет состоять из 52 серий

18 марта
2020 год

Новости кино >>
18 марта 2020
«Союзмультфильм» приступил к работе над новыми сериалом «Ну, погоди!», который будет состоять из 52 серий.

Первый сезон нового сериала «Ну, погоди!» будет состоять из 52 серий

Как уточняет пресс-служба киностудии, визуальные образы главных героев – Волка и Зайца будут существенно изменены, также добавятся новые второстепенные персонажи. Волк и Заяц будут по-другому одеты, поменяется их поведение и отдельные черты характера. Все герои будут актуальными, современными, понятными нынешнему поколению.

Мультфильм будет рассчитан на детскую аудиторию от шести до восьми лет и выполнен в технике квази-3D. Стилистика с большой долей вероятности будет похожа на серию мультфильмов режиссёра Вячеслава Котёночкина: сохранится доля условности в изображении героев и обстановки. Сохранено будет и жанровое сходство – мультфильм останется геговой комедией, погоней с минимумом слов. И, конечно, останется знаменитая фраза «Ну, Заяц, погоди!». Хронометраж каждой серии составит семь минут.
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Первый сезон нового сериала «Ну, погоди!» будет состоять из 52 серий фотографии
Первый сезон нового сериала «Ну, погоди!» будет состоять из 52 серий фотографии
Первый сезон нового сериала «Ну, погоди!» будет состоять из 52 серий фотографии
Первый сезон нового сериала «Ну, погоди!» будет состоять из 52 серий фотографии
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