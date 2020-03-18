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Ассоциация владельцев кинотеатров из-за коронавируса попросила поддержки у государства

18 марта
2020 год

Новости кино >>
18 марта 2020
Ассоциация владельцев кинотеатров, объединяющая более 1600 коммерческих кинозалов, направила письмо через электронную приемную премьеру Михаилу Мишустину, в котором просит поддержки государства из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщают «Ведомости».

Поскольку во многих регионах из-за карантина ввели ограничение или запрет на массовые мероприятия, то в кинотеатры стало меньше ходить народу, что, разумеется, сказалось на доходах крупнейших сетей. А для того, чтобы кинотеатры, продолжающие работать в обычном режиме, закрылись как муниципальные учреждения, требуется введение правительством чрезвычайной ситуации в стране.

Ассоциация владельцев кинотеатров из-за коронавируса попросила поддержки у государства
фото: facebook.com

В список мер, предлагаемых АВК по поддержке отрасли, включены «упрощённое оформление листов нетрудоспособности для сотрудников, уменьшение в два раза на срок до шести месяцев социальных страховых взносов и подоходного налога, введение льготного кредитования для организаций в сфере массово-культурных мероприятий (включая 100% субсидирование из бюджета процентной ставки по кредитам в течение года и частичное субсидирование на следующие пять лет), прямое указание от органов власти, что ограничение массовых мероприятий из-за режима повышенной готовности является достаточным основанием для приостановления выплаты арендной платы, и сокращение в два раза тарифов за коммунальные услуги на шесть месяцев».

Ранее Ассоциация выступила с открытым письмом онлайн-видеосервисам, в котором отметила, что «некоторые онлайн-видеосервисы уже объявили "карантин" для традиционных кинотеатров и пользуясь таким маркетинговым приемом стали активно привлекать зрителей подписками, в том числе бесплатными, на свои сервисы». Эти призывы АВК считает недопустимыми.
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