Ассоциация владельцев кинотеатров из-за коронавируса попросила поддержки у государства

Ассоциация владельцев кинотеатров
, объединяющая более 1600 коммерческих кинозалов, направила письмо через электронную приемную премьеру Михаилу Мишустину
, в котором просит поддержки государства из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщают «Ведомости
».
Поскольку во многих регионах из-за карантина ввели ограничение или запрет на массовые мероприятия, то в кинотеатры стало меньше ходить народу, что, разумеется, сказалось на доходах крупнейших сетей. А для того, чтобы кинотеатры, продолжающие работать в обычном режиме, закрылись как муниципальные учреждения, требуется введение правительством чрезвычайной ситуации в стране.
В список мер, предлагаемых АВК по поддержке отрасли, включены «упрощённое оформление листов нетрудоспособности для сотрудников, уменьшение в два раза на срок до шести месяцев социальных страховых взносов и подоходного налога, введение льготного кредитования для организаций в сфере массово-культурных мероприятий (включая 100% субсидирование из бюджета процентной ставки по кредитам в течение года и частичное субсидирование на следующие пять лет), прямое указание от органов власти, что ограничение массовых мероприятий из-за режима повышенной готовности является достаточным основанием для приостановления выплаты арендной платы, и сокращение в два раза тарифов за коммунальные услуги на шесть месяцев»
.
Ранее Ассоциация выступила с открытым письмом
онлайн-видеосервисам, в котором отметила, что «некоторые онлайн-видеосервисы уже объявили "карантин" для традиционных кинотеатров и пользуясь таким маркетинговым приемом стали активно привлекать зрителей подписками, в том числе бесплатными, на свои сервисы»
. Эти призывы АВК считает недопустимыми.