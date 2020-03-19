Коронавирус помешал съёмкам экранизации игры Uncharted

Съёмки экранизации популярной серии игр Uncharted
опять перенесли. На сей раз причиной стала пандемия коронавируса, уверяет Variety
.
Работа над картиной, которую планировали начать снимать в апреле в Берлине, будет приостановлена на шесть недель.
Натаном Дрейком на большом экране должен стать Том Холланд
, а Марк Уолберг
собирается предстать в качестве наставника главного героя Виктора «Салли» Салливана. В фильме также заявлены Антонио Бандерас
, София Тейлор Али
и Тати Габриэль
.
За постановку после череды замен в настоящий момент отвечает Рубен Фляйшер
. Релиз фильма «Неизведанное: Удача Дрейка
» пока намечен на март 2021 года.