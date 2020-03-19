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Коронавирус помешал съёмкам экранизации игры Uncharted

19 марта
2020 год

Новости кино >>
19 марта 2020
Съёмки экранизации популярной серии игр Uncharted опять перенесли. На сей раз причиной стала пандемия коронавируса, уверяет Variety.

Работа над картиной, которую планировали начать снимать в апреле в Берлине, будет приостановлена на шесть недель.

Коронавирус помешал съёмкам экранизации игры Uncharted

Натаном Дрейком на большом экране должен стать Том Холланд, а Марк Уолберг собирается предстать в качестве наставника главного героя Виктора «Салли» Салливана. В фильме также заявлены Антонио Бандерас, София Тейлор Али и Тати Габриэль.

За постановку после череды замен в настоящий момент отвечает Рубен Фляйшер. Релиз фильма «Неизведанное: Удача Дрейка» пока намечен на март 2021 года.
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Антонио БандерасМарк УолбергРубен ФляйшерТом Холланд
фильмы
Неизведанное: Удача Дрейка

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Коронавирус помешал съёмкам экранизации игры Uncharted фотографии
Коронавирус помешал съёмкам экранизации игры Uncharted фотографии
Коронавирус помешал съёмкам экранизации игры Uncharted фотографии
Коронавирус помешал съёмкам экранизации игры Uncharted фотографии
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