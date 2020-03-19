ТВ-3 определился с планами на карантин

ТВ-3 предлагает зрителям пересидеть дома из-за карантина вместе с ним, сообщает пресс-служба телеканала.
В частности, 21 марта в шоу «Последний герой. Зрители против звёзд» объединятся два враждующих племени, причём команда звёзд, в которой остались Надежда Ангарская, Наталья Бардо, Евгений Папунаишвили и Птаха, входит в новое племя «Героев» в меньшинстве.
фото: кадр из сериала «Хороший доктор»
Сразу две серии американского сериала «Хороший доктор», идущего на ТВ-3 по будням, посвящены неизвестному вирусу, превращающему больницу в место вынужденной изоляции всех, кто в ней окажется. На канале состоится и премьера третьего сезона.