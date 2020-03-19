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ТВ-3 определился с планами на карантин

19 марта
2020 год

Новости кино >>
19 марта 2020
ТВ-3 предлагает зрителям пересидеть дома из-за карантина вместе с ним, сообщает пресс-служба телеканала.

В частности, 21 марта в шоу «Последний герой. Зрители против звёзд» объединятся два враждующих племени, причём команда звёзд, в которой остались Надежда Ангарская, Наталья Бардо, Евгений Папунаишвили и Птаха, входит в новое племя «Героев» в меньшинстве.

ТВ-3 определился с планами на карантин
фото: кадр из сериала «Хороший доктор»

Сразу две серии американского сериала «Хороший доктор», идущего на ТВ-3 по будням, посвящены неизвестному вирусу, превращающему больницу в место вынужденной изоляции всех, кто в ней окажется. На канале состоится и премьера третьего сезона.

Кроме того, маленьким зрителям покажут советские мультфильмы и новые выпуски программы «Рисуем сказки» с Виктором Васильевым. А взрослые вновь встретятся с полюбившимися героями комедийного детектива «Касл», а также пересмотрят или впервые увидят такие картины, как «Робин Гуд» с Расселлом Кроу, «Царство небесное» с Орландо Блумом, «Пастырь» с Полом Беттани, «Чёрная смерть» с Шоном Бином, «Затерянный город Z» с Робертом Паттинсоном, «Хищники», «Я, робот», «Дум», «Дум: Аннигиляция», ремейк «Вспомнить всё», «Солдат» и «Атомика» с Домиником Монахэном.
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