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Спецвыпуск «Друзей» не выйдет в мае

19 марта
2020 год

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19 марта 2020
Съёмки специального эпизода «Друзей», которые были намечены на конец марта, перенесли на май из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Variety.

Спецвыпуск «Друзей» не выйдет в мае
фото: variety.com

О возможном возвращении Дженнифер Энистон, Мэттью Перри, Кортни Кокс, Мэтта ЛеБлана, Лизы Кудроу и Дэвида Швиммера к своим ролям стало известно ещё в ноябре 2019-го.

Режиссёрское кресло планирует занять Бен Уинстон, а генеральными продюсерами выступят создатели «Друзей» Марта Кауффман и Дэвид Крэйн. Сейчас права на показ американского ситкома принадлежат Netflix, но в мае все 256 серий будут доступны на стрим-сервисе HBO Max, который готовится к запуску. Выход спецэпизода соответственно задержится.
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