Спецвыпуск «Друзей» не выйдет в мае

Съёмки специального эпизода «Друзей
», которые были намечены на конец марта, перенесли на май из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Variety
.
О возможном возвращении Дженнифер Энистон
, Мэттью Перри
, Кортни Кокс
, Мэтта ЛеБлана
, Лизы Кудроу
и Дэвида Швиммера
к своим ролям стало известно
ещё в ноябре 2019-го.
Режиссёрское кресло планирует занять Бен Уинстон
, а генеральными продюсерами выступят создатели «Друзей» Марта Кауффман
и Дэвид Крэйн
. Сейчас права на показ американского ситкома принадлежат Netflix, но в мае все 256 серий будут доступны на стрим-сервисе HBO Max, который готовится к запуску. Выход спецэпизода соответственно задержится.