Первый канал и МТС объединились ради миллионов зрителей

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст и президент МТС Алексей Корня подписали соглашение о стратегическом партнёрстве и создании совместного предприятия. Согласно ТАСС, целью сотрудничества станет охват многомиллионной телеаудитории во всех средах.
фото: Константин Эрнст / Алексей Корня
Совместное предприятие будет создано «для формирования медийного предложения нового уровня». По словам Эрнста, «совместная компания с МТС создаётся ради одного — ради будущего. Оно уже наступило. Многие игроки рынка этого ещё не почувствовали и отрабатывают вчерашние модели. Мы же полагаем, что мультиплексы и стриминговые платформы — это промежуточная и коротко живущая фаза трансформации телевидения ХХ века в телевидение ХХI. Наши совместные усилия помогут десяткам миллионов российских пользователей и зрителей дотронуться до сегодняшнего дня».
«Наша общая стратегическая цель — обеспечить максимально большому числу зрителей простой и удобный доступ к лучшим программам, фильмам и сериалам с помощью передовых технологий», — отметил вице-президент МТС по развитию медиабизнеса Игорь Мишин.
Права на использование контента из библиотеки игрового и документального кино Первого канала, а также новинок, не выходивших ранее в эфире вещателя, будут предоставлены «МТС медиа» — подразделению, развивающему медиаактивы и ТВ-продукты МТС. Первым собственным проектом вышеназванной компании стал документальный фильм Юлии Сапоновой «Съесть слона», созданный на базе инклюзивного проекта «ВзаимоДействие» при участии благотворительного фонда «Синдром любви». Премьера картины состоится в эфире Первого канала в преддверии Всемирного дня людей с синдромом Дауна, в ночь с 20 на 21 марта в 00:00. После премьерного показа картина будет доступна эксклюзивно и бесплатно на платформе МТС ТВ, уточняет пресс-служба фильма.
фото: кадр из фильма «Съесть слона»
Картина представляет собой рассказ о театральной труппе, в которой играют молодые актёры с синдромом Дауна. Это история о мечте главной героини стать актрисой, об испытаниях её друзей по театру на пути к премьере спектакля на площадке ООН в Женеве. Фильм является частью комплексной инклюзивной программы МТС, направленной на социализацию, обучение, творческое развитие и трудоустройство людей со специальными нуждами.
«Я не пыталась создать прямое социальное высказывание, — комментирует фильм автор идеи и режиссёр фильма Юлия Сапонова. — Мне не нравится разделение людей на "они" и "мы" даже в положительном ключе. Через обычную, понятную для каждого историю, я хотела поделиться со зрителем своей любовью к необычным на первый взгляд героям. Мне хотелось через фильм передать другим хотя бы часть уникальных подарков, которые я получила от общения с ребятами. Для меня фильм — это попытка разделить со зрителем любовь к жизни и восхищение её многообразием. И я буду очень счастлива, если он в том числе послужит изменению отношения общества к любым неординарным людям».