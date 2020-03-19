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Международный рынок контента MIPTV пройдёт онлайн

19 марта
2020 год

Новости кино >>
19 марта 2020
Международный рынок контента MIPTV из-за коронавируса не будет отменён окончательно, но пройдёт онлайн, сообщается на официальном сайте мероприятия.

Международный рынок контента MIPTV пройдёт онлайн
фото: pressroom.miptv

«Наши клиенты не могут посетить MIPTV в Каннах, поэтому MIPTV придёт к ним. Начиная с 30 марта, делегаты из 94 стран смогут общаться друг с другом в режиме онлайн и увидеть запланированные программы MIP, не выходя из офиса или дома. Ничто не заменит личных встреч, но контент MIPTV Online+ и возможность общаться с международным бизнес-сообществом сферы развлечений абсолютно уникальны», – заявлила Люси Смит, заместитель директора телевизионного отдела компании Reed MIDEM, отвечающей за онлайн-трансляцию рынка.

Международный фестиваль сериалов CanneSeries, который обычно проходит одновременно с MIPTV, откроется в этом году 9 октября и продлится до 14 октября. В конкурсной программе смотра в апреле должна была состояться международная премьера российского сериала «257 причин, чтобы жить» видеосервиса Start. Каким изменениям будет подвергнута программа фестиваля из-за столь большого переноса срока его проведения, пока не сообщается.
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