Международный рынок контента MIPTV пройдёт онлайн

Международный рынок контента MIPTV из-за коронавируса не будет отменён окончательно, но пройдёт онлайн, сообщается на официальном сайте
мероприятия.
«Наши клиенты не могут посетить MIPTV в Каннах, поэтому MIPTV придёт к ним. Начиная с 30 марта, делегаты из 94 стран смогут общаться друг с другом в режиме онлайн и увидеть запланированные программы MIP, не выходя из офиса или дома. Ничто не заменит личных встреч, но контент MIPTV Online+ и возможность общаться с международным бизнес-сообществом сферы развлечений абсолютно уникальны», –
заявлила Люси Смит
, заместитель директора телевизионного отдела компании Reed MIDEM, отвечающей за онлайн-трансляцию рынка.
Международный фестиваль сериалов CanneSeries, который обычно проходит одновременно с MIPTV, откроется в этом году 9 октября и продлится до 14 октября. В конкурсной программе смотра в апреле должна была состояться международная премьера российского сериала «257 причин, чтобы жить
» видеосервиса Start. Каким изменениям будет подвергнута программа фестиваля из-за столь большого переноса срока его проведения, пока не сообщается.