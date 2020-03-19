По «Сердечному приступу» Михаила Зыгаря снимут политический триллер о Ельцине

По книге журналиста и писателя Михаила Зыгаря
«Сердечный приступ
», посвящённой Борису Ельцину
, снимут одноимённый политический триллер. Премьера сериала состоится в середине 2021 года на Кинопоиске HD, уточняет пресс-служба проекта.
Новая книга Михаила Зыгаря, написанная в жанре нон-фикшн, выйдет в сентябре 2020-го в издательстве «Альпина Паблишер». В ней пойдёт рассказ о политических событиях и действующих лицах России середины 1990-х, включая президентские выборы 1996-го, Бориса Ельцина, его соратников и политических противников.
Автором сценария и продюсером выступит сам автор книги. За производство отвечает компания «Вейк Ап Продакшен», которую Зыгарь и Нателла Крапивина
специально открыли для съёмок «Сердечного приступа», стартующих после выхода книги. Сериал будет состоять из одного сезона, включающего восемь эпизодов по 60 минут.