По «Сердечному приступу» Михаила Зыгаря снимут политический триллер о Ельцине

По книге журналиста и писателя», посвящённой, снимут одноимённый политический триллер. Премьера сериала состоится в середине 2021 года на Кинопоиске HD, уточняет пресс-служба проекта.Новая книга Михаила Зыгаря, написанная в жанре нон-фикшн, выйдет в сентябре 2020-го в издательстве «Альпина Паблишер». В ней пойдёт рассказ о политических событиях и действующих лицах России середины 1990-х, включая президентские выборы 1996-го, Бориса Ельцина, его соратников и политических противников.Автором сценария и продюсером выступит сам автор книги. За производство отвечает компания «Вейк Ап Продакшен», которую Зыгарь испециально открыли для съёмок «Сердечного приступа», стартующих после выхода книги. Сериал будет состоять из одного сезона, включающего восемь эпизодов по 60 минут.