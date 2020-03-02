Финн Вулфард объяснит «Правила для оборотней»

Финн Вулфард
(«Очень странные дела»
, «Оно»
) снимется в триллере «Правила для оборотней»
(Rules For Werewolves), в основу которого лег одноименный короткометражный фильм, где актер также исполнил главную роль, сообщает Deadline
.
Режиссером ленты выступил Джереми Шаулин-Риу
. По мнению Вулфарда, на данный момент он является одним из самых творческих канадских кинематографистов. Актер признался, что с нетерпением ждет начала работы над полным метром, чтобы рассказать эту историю о жизни подростков в дикое и тревожное время. «Правила для оборотней» станут четвертым совместным проектом Вулфарда и Шаулин-Риу.
Писатель Кирк Линн адаптировал сценарий для короткометражки на основе своего дебютного романа. В своем произведении он исследовал ритуалы «стаи» безбашенных подростков, которая грабит и разрушает новый дом, оставляя там кого-то (или что-то) для полицейских.
Премьера короткого метра состоится 13 марта на фестивале SXSW
в Остине. А релиз полнометражной экранизации ожидается в конце этого года или в начале 2021-го.