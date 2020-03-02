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Рами Малек и Дензел Вашингтон охотятся за серийным убийцей

2 марта
2020 год

Новости кино >>
2 марта 2020
Рами Малик и Дензел Вашингтон снимутся в полицейском боевике «Мелочи» (The Little Things), сообщает Deadline.


В центре сюжета – история Дика (Вашингтон), заместителя шерифа округа Керн, штат Калифорния. Для поимки серийного убийцы ему приходится объединиться с детективом из Лос-Анджелеса Бакстером (Малек). Дик всегда очень внимателен к мелочам, но его готовность обойти любые запреты заставляет напарника встать перед сложным выбором.

К Малеку и Вашингтону также присоединятся Джаред Лето и Натали Моралес. Режиссером и сценаристом боевика выступил Джон Ли Хэнкок, ранее работавший над лентами «В погоне за Бонни и Клайдом» и «Невидимая сторона». Премьера «Мелочей» состоится 29 января 2021-го.
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