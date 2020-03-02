Рами Малек и Дензел Вашингтон охотятся за серийным убийцей

Рами Малик
и Дензел Вашингтон
снимутся в полицейском боевике «Мелочи»
(The Little Things), сообщает Deadline
.
В центре сюжета – история Дика (Вашингтон), заместителя шерифа округа Керн, штат Калифорния. Для поимки серийного убийцы ему приходится объединиться с детективом из Лос-Анджелеса Бакстером (Малек). Дик всегда очень внимателен к мелочам, но его готовность обойти любые запреты заставляет напарника встать перед сложным выбором.
К Малеку и Вашингтону также присоединятся Джаред Лето
и Натали Моралес
. Режиссером и сценаристом боевика выступил Джон Ли Хэнкок
, ранее работавший над лентами «В погоне за Бонни и Клайдом»
и «Невидимая сторона»
. Премьера «Мелочей» состоится 29 января 2021-го.