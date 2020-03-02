Правительство засомневалось в рибейтах для иностранцев

Новое правительство пока не будет выделять обещанные 2 млрд рублей на съемки зарубежных лент на территории России и дубляж отечественных фильмов и сериалов, сообщают «Ведомости».
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В конце 2019-го правительство приняло решение вложить 2 млрд рублей в многолетнюю программу поддержки российского кино за пределами страны и привлечение в Россию зарубежных кинематографистов. По информации ТАСС, 7 ноября Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому иностранные кинокомпании смогут получать компенсацию в размере от 30 до 40% потраченных средств на съемки фильмов в России. Отечественным компаниям была обещана финансовая помощь в переводе кинолент и их продвижении на зарубежных рынках.
Правительство Михаила Мишустина не спешит привлекать иностранцев для съемок фильмов в России. Новый глава Минэкономики Максим Решетников считает, что деньги могут получить зарубежные проекты, «очерняющие Россию». Тем не менее, 28 февраля правительство приняло решение выделить 70 млн рублей на пилотный проект рибейтов для зарубежных фильмов в России.