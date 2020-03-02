Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Правительство засомневалось в рибейтах для иностранцев

2 марта
2020 год

Новости кино >>
2 марта 2020
Новое правительство пока не будет выделять обещанные 2 млрд рублей на съемки зарубежных лент на территории России и дубляж отечественных фильмов и сериалов, сообщают «Ведомости».

Правительство засомневалось в рибейтах для иностранцев
фото: zondnews.ru

В конце 2019-го правительство приняло решение вложить 2 млрд рублей в многолетнюю программу поддержки российского кино за пределами страны и привлечение в Россию зарубежных кинематографистов. По информации ТАСС, 7 ноября Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому иностранные кинокомпании смогут получать компенсацию в размере от 30 до 40% потраченных средств на съемки фильмов в России. Отечественным компаниям была обещана финансовая помощь в переводе кинолент и их продвижении на зарубежных рынках.

Правительство Михаила Мишустина не спешит привлекать иностранцев для съемок фильмов в России. Новый глава Минэкономики Максим Решетников считает, что деньги могут получить зарубежные проекты, «очерняющие Россию». Тем не менее, 28 февраля правительство приняло решение выделить 70 млн рублей на пилотный проект рибейтов для зарубежных фильмов в России.
версия для печати

анонс

Скорбим

Владимир Анатольевич Туманов
27 февраля ушел из жизни театральный режиссер Владимир Анатольевич Туманов.

День рождения >>

Дмитрий Белякин
Юрий Богатырёв
Евгений Дятлов
Юлия Космачёва
Олег Масленников (II)
Михаил Пореченков
Ия Саввина
Борис Смолкин
Даниил Страхов
Стефано Аккорси
Ингрид Болсай Бердал
Хуан Луис Гальярдо
Миливое Живанович
Дэниел Крэйг
Ребел Уилсон
Джон Финч
все родившиеся 2 марта >>

Афиша кино >>

Сладкая жизнь
драма, комедия
Италия, Франция, 1960
Top 5 Oscars (киноальманах)
Великобритания, Канада, США, 2020
Невидимая жизнь Эвридики
драма, мелодрама, экранизация
Бразилия, Германия, 2019
Вперёд
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Милый друг
мелодрама, мистика, научная фантастика, семейное кино
Франция, Бельгия, 2019
Один вдох
биография, драма, спортивный фильм, триллер
Россия, 2020
Остров фантазий
комедия, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Отель "Белград"
комедия, мелодрама
Россия, Сербия, 2020
Очень женские истории
комедия, мелодрама
Россия, 2020
Прощание со Сталиным
исторический фильм
Литва, Нидерланды, Украина, 2019
Человек-невидимка
научная фантастика, триллер, фильм ужасов, экранизация
Австралия, США, 2020
Яга: Кошмар тёмного леса
мистика, фильм ужасов, фэнтези
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен