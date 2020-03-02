«Дылда» стала фаворитом по числу номинаций на премию «Ника»

Лидером по числу номинаций на кинопремию «Ника-2020»
стала «Дылда» Кантемира Балагова
. Лента заявлена в восьми номинациях, сообщают организаторы премии.
Фильм Андрея Смирнова «Француз»
претендует на семь статуэток, однако заявлен в девяти номинациях. В категории за лучшую мужскую второго плана представлены Александр Балуев
и Михаил Ефремов
, сыгравшие отцов главных героев. А за лучшую женскую роль второго плана «Нику» могут вручить Нине Дробышевой
или Наталье Теняковой
. Конкуренцию им составят Евгений Цыганов
(«Одесса») и Вера Алентова
(«Воскресенье»
),
Картины Балагова и Смирнова соревнуются за звание лучшего фильма с «Грехом» Андрея Кончаловского
, «Айкой» Сергея Дворцевого
и «Одессой» Валерия Тодоровского
. А вот победитель «Золотого орла» фильм Клима Шипенко «Текст»
заявлен только в одной категории – за сценарий Дмитрия Глуховского
.
За лучшую мужскую роль поборются Алексей Агранович
(«Юморист»
), Алексей Вертков
(«Воскресенье»
), Александр Паль
(«Верность»
) и Леонид Ярмольник
(«Одесса»
). На главную женскую актерскую награду претендуют Самал Еслямова
(«Айка»), Виктория Мирошниченко
(«Дылда») и Елена Сусанина
(«Керосин»
).
В номинации «Открытие года» заявлены режиссер и сценарист «Быка» Борис Акопов
, актриса Евгения Образцова
(«Француз») и Александр Золотухин
за сценарий к ленте «Мальчик русский»
. Специальным призом за роль в международном проекте отметят Юлию Снигирь
, сыгравшую в сериале Паоло Соррентино «Новый Папа»
, а также режиссера Рустама Ибрагимбекова
– за «Честь и достоинство» им. Эльдара Рязанова.
Обладателей премии «Ника» по итогам 2019 года объявят 29 марта в концертном зале «Вегас». Награду вручит Российская академия кинематографических искусств, члены которой определяют победителей путем тайного голосования.