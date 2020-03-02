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«Дылда» стала фаворитом по числу номинаций на премию «Ника»

2 марта
2020 год

Новости кино >>
2 марта 2020
Лидером по числу номинаций на кинопремию «Ника-2020» стала «Дылда» Кантемира Балагова. Лента заявлена в восьми номинациях, сообщают организаторы премии.


Фильм Андрея Смирнова «Француз» претендует на семь статуэток, однако заявлен в девяти номинациях. В категории за лучшую мужскую второго плана представлены Александр Балуев и Михаил Ефремов, сыгравшие отцов главных героев. А за лучшую женскую роль второго плана «Нику» могут вручить Нине Дробышевой или Наталье Теняковой. Конкуренцию им составят Евгений Цыганов («Одесса») и Вера Алентова («Воскресенье»),

Картины Балагова и Смирнова соревнуются за звание лучшего фильма с «Грехом» Андрея Кончаловского, «Айкой» Сергея Дворцевого и «Одессой» Валерия Тодоровского. А вот победитель «Золотого орла» фильм Клима Шипенко «Текст» заявлен только в одной категории – за сценарий Дмитрия Глуховского.

За лучшую мужскую роль поборются Алексей Агранович («Юморист»), Алексей Вертков («Воскресенье»), Александр Паль («Верность») и Леонид Ярмольник («Одесса»). На главную женскую актерскую награду претендуют Самал Еслямова («Айка»), Виктория Мирошниченко («Дылда») и Елена Сусанина («Керосин»).

В номинации «Открытие года» заявлены режиссер и сценарист «Быка» Борис Акопов, актриса Евгения Образцова («Француз») и Александр Золотухин за сценарий к ленте «Мальчик русский». Специальным призом за роль в международном проекте отметят Юлию Снигирь, сыгравшую в сериале Паоло Соррентино «Новый Папа», а также режиссера Рустама Ибрагимбекова – за «Честь и достоинство» им. Эльдара Рязанова.

Обладателей премии «Ника» по итогам 2019 года объявят 29 марта в концертном зале «Вегас». Награду вручит Российская академия кинематографических искусств, члены которой определяют победителей путем тайного голосования.
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