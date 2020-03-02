Сайт Кино-Театр.Ру организовал дискуссию, посвященную женскому кино в России

Фильм «Очень женские истории» рассказывает о десяти героинях большого города, которых объединяет одно свойство – жажда жизни по-настоящему. Девушки сталкиваются со стандартными и нестандартными жизненными ситуациями – будь то спасение близкого человека от зависимости, дружба с возлюбленной второй половины, вовлечение в разнообразные авантюры или даже приобретение супруга в аренду. В картине сыграли Виктория Толстоганова, Виктория Исакова, Анна Михалкова, Кристина Бабушкина, Лукерья Ильяшенко, Любовь Толкалина, Полина Виторган, Анфиса Черных, Диана Дэлль, Анна Слю. В ходе дискуссии мы обсудили не только проблемы женщин-режиссеров в отечественной индустрии, но и нехватку ролей для талантливых актрис. С полным выпуском программы можно ознакомиться на нашем YouTube-канале, а здесь мы кратко знакомим с тезисами участников дискуссии.
Полная версия дискуссии «Круг мнений», затрагивающая отношения мужчин и женщин, съемки откровенных сцен и личные истории каждого – на нашем YouTube-канале.