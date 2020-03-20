Каннский кинофестиваль перенесли на лето

Каннский международный кинофестиваль
, запланированный на май, не состоится из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте
престижного смотра.
«Сегодня мы приняли следующее решение: Каннский кинофестиваль не удастся провести в намеченные сроки — с 12 по 23 мая. В настоящее время изучаются несколько вариантов, главным из которых является его перенос на конец июня-начало июля 2020 года», —
говорится в официальном обращении.
Когда ситуация с пандемией во Франции прояснится, организаторы определятся с судьбой фестиваля в этом году.
Ранее стало известно об отмене
смотра Canneseries, который также проходит ежегодно в Каннах, и переносах ММКФ
и «Золотой маски
».