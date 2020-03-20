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Каннский кинофестиваль перенесли на лето

20 марта
2020 год

Новости кино >>
20 марта 2020
Каннский международный кинофестиваль, запланированный на май, не состоится из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте престижного смотра.


«Сегодня мы приняли следующее решение: Каннский кинофестиваль не удастся провести в намеченные сроки — с 12 по 23 мая. В настоящее время изучаются несколько вариантов, главным из которых является его перенос на конец июня-начало июля 2020 года», — говорится в официальном обращении.

Когда ситуация с пандемией во Франции прояснится, организаторы определятся с судьбой фестиваля в этом году.

Ранее стало известно об отмене смотра Canneseries, который также проходит ежегодно в Каннах, и переносах ММКФ и «Золотой маски».
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