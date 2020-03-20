Премию «Белый квадрат» вручат осенью

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Группа артистов успела вернуться домой в Москву до отмены авиарейсов.

Создатели комедии «Булки» попали под карантин на Шри-Ланке

Престижный смотр не состоится в мае из-за ситуации с коронавирусом.

Съёмки сериала начнутся после выхода книги осенью 2020 года.

По «Сердечному приступу» Михаила Зыгаря снимут политический триллер о Ельцине

19 марта

Международный рынок контента MIPTV пройдёт онлайн

Делегаты из 94 стран смогут общаться друг с другом и увидеть запланированные программы MIP, не выходя из офиса или дома.