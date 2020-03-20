Премию «Белый квадрат» вручат осенью

Организаторы премии операторского искусства «Белый квадрат
» приняли решение о переносе церемонии вручения на осень текущего года.
Согласно пресс-службе премии, церемония вручения была запланирована на 24 апреля, но из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции было принято решение о переносе мероприятия на осень.
Ранее сообщалось, что на звание лучшего оператора года претендуют Михаил Агранович
за «Сестрёнку
», Роман Васьянов
за «Одессу
», Максим Осадчий
за «Девятую
», Ксения Середа
за «Дылду
», Александр Симонов
за «Грех
» и Юрий Шайгарданов
за «Француза
». Премия «За вклад в операторское искусство» имени Сергея Урусевского будет вручена Вадиму Алисову
.