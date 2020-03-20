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Создатели комедии «Булки» попали под карантин на Шри-Ланке

20 марта
2020 год

Новости кино >>
20 марта 2020
Съёмочная группа эксцентричной комедии Олега Асадулина «Булки» оказалась на карантине на Шри-Ланке. В фильме заняты Кристина Асмус, Борис Дергачев, Марк Богатырёв, Юлия Топольницкая, Валентина Мазунина, Васант Балан, Дмитрий Власкин, Татьяна Орлова и Николай Шрайбер, уточняет пресс-служба видеосервиса Megogo, отвечающего за производство картины.

12 марта группа артистов вернулась в Москву – многих из них ждала работа в театре и другие рабочие обязательства. А 18 марта аэропорт столицы Шри-Ланки Коломбо прекратил принимать зарубежные рейсы. Съёмки без актёров продолжать невозможно, вернуться домой запрещено в связи с необходимостью местных властей выполнять карантинные мероприятия. Продюсеры предпринимают все возможные усилия для разрешения ситуации – находятся на постоянной связи с российским посольством и представительством авиакомпании, но прогнозы на разрешение проблемы пока совсем не радужные – первый блок карантина истечёт не ранее 31 марта.

Создатели комедии «Булки» попали под карантин на Шри-Ланке
фото: пресс-служба видеосервиса Megogo

«Мы внимательно следим за ситуацией в мире и с пониманием относимся к мерам, которые принимаются для борьбы с распространением коронавируса – безопасность и здоровье людей однозначно для нас на первом месте. При этом все создатели фильма – и творческая, и административная группа – расстроены этим несправедливым форс-мажором и обеспокоены как дальнейшей судьбой фильма, так и собственными судьбами. Но уверен, что выход обязательно найдётся и мы вернемся к своей работе», – прокомментировал ситуацию продюсер ленты Георгий Малков.

Тем не менее, создатели успели завершить первый съёмочный блок комедии, рассказывающей о Тане Бабаниной (Асмус), которая работает на комбинате, где производят сухари и сушки, при этом дома она мастерски печёт разные булки. И будущий муж обещает, что вот-вот сам раскрутится и тут же откроет кафе с её булками. Но эти слова, как и обещание свадебного путешествия на Бали – оказываются враньём, а сам муж изменил ей сразу после свадьбы. Все мечты рушатся в один момент. Допивая свадебное шампанское, Таня категорически решает, что она в любом случае летит на океан. Правда, алкоголь не лучший помощник в таких судьбоносных решениях.
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Создатели комедии «Булки» попали под карантин на Шри-Ланке фотографии
Создатели комедии «Булки» попали под карантин на Шри-Ланке фотографии
Создатели комедии «Булки» попали под карантин на Шри-Ланке фотографии
Создатели комедии «Булки» попали под карантин на Шри-Ланке фотографии
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