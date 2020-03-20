Релиз сиквела «Миньонов» не состоится в июле

ревью

Интервью Дмитрий Власкин: «Русский дух нам всегда мешает снять что-то легкое» Актер о работе в картине «Номер один», жанре авантюрных фильмов, театре и мечтах

Новости театра «Звездой театрала» отметят лучший «арт-ответ» пандемии Учреждена специальная номинация для лучших онлайн-проектов, созданных актёрами, режиссёрами и деятелями культуры в условиях карантина.

Ролики фильмов «Сказки серого волка» Знакомые всем сказки с точки зрения Серого Волка.

Новости кино Правительство поможет кинематографистам и кинотеатрам пережить карантин Налогоплательщики, осуществляющие деятельность в области кино, получат отсрочку по уплате налогов и страховых взносов.

Новости кино Создатели комедии «Булки» попали под карантин на Шри-Ланке Группа артистов успела вернуться домой в Москву до отмены авиарейсов.

Лайфстайл Ирина Шейк, Роберт Де Ниро и Милли Бобби Браун поддержали Италию, пострадавшую от коронавируса Актеры, модели и представители мира моды снялись для обложки журнала Vanity Fair.

Спутник телезрителя «Тоня против всех»: Бегущая по лезвию В ночь с 20 на 21 марта, 00:00, TV1000