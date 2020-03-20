Релиз сиквела «Миньонов» не состоится в июле

Студии Illumination не удаётся завершить работу над сиквелом «Миньонов
» в срок из-за введённых во Франции мер по борьбе с коронавирусом. Соответственно лента не выйдет в прокат 2 июля, сообщает THR
.
«В ответ на серьёзность ситуации во Франции мы временно закрываем нашу студию Illumination Mac Guff в Париже. Принимая это решение, мы руководствуемся рекомендациями правительства Франции и делаем всё возможное, чтобы замедлить распространение вируса, поскольку заботимся о наших артистах и их семьях. Это означает, что мы не сможем завершить "Миньонов: Грювитацию" к запланированным нами релизам в конце июня и начале июля. Хотя мы все боремся с масштабами этого кризиса, мы должны ставить безопасность и защиту наших сотрудников превыше всего. Мы с нетерпением ждём завершения карантина, чтобы найти новую дату выпуска для возвращения Гру и Миньонов», –
заявил глава Illumination Крис Меледандри
.
Согласно Deadline
, Баз Лурман
подтвердил, что съёмки его биографической ленты об Элвисе Пресли
не начнутся на следующей неделе в Австралии, поскольку исполнитель одной из главных ролей Том Хэнкс
вместе с супругой Ритой Уилсон
выздоравливает после того, как тест на коронавирус показал положительный результат.
Издание также составило
список из фильмов, чьё производство приостановлено из-за пандемии. Помимо уже известных, в него попали продолжение «Аватара
» Джеймса Кэмерона
, четвёртая «Матрица
», «Выпускной
» Райана Мёрфи
с Николь Кидман
и Мерил Стрип
, вестерн «Тем сильнее они падут
» с Идрисом Эльбой
, «Золушка
» от Sony и многие другие.
Тем временем в России перенесены независимые релизы – «Вивариум
» (ориентировочно на 24 апреля) и «Преступный человек
» Дмитрия Мамулии
(новая дата пока не определена).