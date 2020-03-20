Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Релиз сиквела «Миньонов» не состоится в июле

20 марта
2020 год

Новости кино >>
20 марта 2020
Студии Illumination не удаётся завершить работу над сиквелом «Миньонов» в срок из-за введённых во Франции мер по борьбе с коронавирусом. Соответственно лента не выйдет в прокат 2 июля, сообщает THR.

Релиз сиквела «Миньонов» не состоится в июле
фото: deadline.com

«В ответ на серьёзность ситуации во Франции мы временно закрываем нашу студию Illumination Mac Guff в Париже. Принимая это решение, мы руководствуемся рекомендациями правительства Франции и делаем всё возможное, чтобы замедлить распространение вируса, поскольку заботимся о наших артистах и их семьях. Это означает, что мы не сможем завершить "Миньонов: Грювитацию" к запланированным нами релизам в конце июня и начале июля. Хотя мы все боремся с масштабами этого кризиса, мы должны ставить безопасность и защиту наших сотрудников превыше всего. Мы с нетерпением ждём завершения карантина, чтобы найти новую дату выпуска для возвращения Гру и Миньонов», – заявил глава Illumination Крис Меледандри.

Согласно Deadline, Баз Лурман подтвердил, что съёмки его биографической ленты об Элвисе Пресли не начнутся на следующей неделе в Австралии, поскольку исполнитель одной из главных ролей Том Хэнкс вместе с супругой Ритой Уилсон выздоравливает после того, как тест на коронавирус показал положительный результат.

Релиз сиквела «Миньонов» не состоится в июле
фото: deadline.com

Издание также составило список из фильмов, чьё производство приостановлено из-за пандемии. Помимо уже известных, в него попали продолжение «Аватара» Джеймса Кэмерона, четвёртая «Матрица», «Выпускной» Райана Мёрфи с Николь Кидман и Мерил Стрип, вестерн «Тем сильнее они падут» с Идрисом Эльбой, «Золушка» от Sony и многие другие.

Тем временем в России перенесены независимые релизы – «Вивариум» (ориентировочно на 24 апреля) и «Преступный человек» Дмитрия Мамулии (новая дата пока не определена).
версия для печати
Ссылки по теме
Коронавирус помешал съёмкам экранизации игры Uncharted
Спецвыпуск «Друзей» не выйдет в мае
«Чёрная вдова» не справилась с коронавирусом
«Ведьмак» и «Властелин колец» отправлены в отпуск из-за коронавируса
Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом
Поиск по меткам
коронавирус
персоны
Николь КидманДжеймс КэмеронБаз ЛурманДмитрий МамулияРайан МёрфиЭлвис ПреслиМерил СтрипРита УилсонТом ХэнксИдрис Эльба
фильмы
АватарВивариумВыпускнойМатрицаМиньоныМиньоны: ГрювитацияПреступный человек

анонс

Скорбим

Игорь Богодух
19 марта ушёл из жизни актёр Игорь Богодух.
Игорь Гольтяпин
18 марта ушёл из жизни актёр Игорь Гольтяпин.
Алексей Туркус
16 марта ушёл из жизни режиссёр-мультипликатор Алексей Туркус.
Рафаэль Дадашев
16 марта ушёл из жизни актёр Рафаэль Дадашев.

День рождения >>

Алексей Алексеев (II)
Анатолий Дяченко
Анатолий Журавлёв
Ибрагим Исмаилов
Иван Лапин
Нина Попова
Ольга Спиридонова
Екатерина Стриженова
Сергей Федюшкин
Якуб Гершал
Джейн Марч
Людвик Пак
Майкл Рапапорт
Дэвид Тьюлис
Холли Хантер
Уильям Хёрт
все родившиеся 20 марта >>

Афиша кино >>

Афера в Майами
триллер, шпионский фильм, экранизация
Бельгия, Бразилия, Испания, Франция, 2019
Мой друг мистер Персиваль
драма, приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Австралия, 2019
Тайная жизнь
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Германия, США, 2019
Белый, белый день
драма, триллер
Исландия, Дания, Швеция, 2019
Верю в любовь
биография, драма, мелодрама, экранизация
США, 2020
Номер 1
Россия, 2020
Тролли: Мировой тур
комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Тьма
триллер, фильм ужасов
Индия, 2020
Убийства по открыткам
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер, экранизация
Великобритания, Норвегия, США, Швеция, 2020
Чудо-детки: Непутёвые волшебники
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен