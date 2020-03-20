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Правительство поможет кинематографистам и кинотеатрам пережить карантин

20 марта
2020 год

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20 марта 2020
Правительство России предоставит отсрочку по уплате налогов и страховых взносов налогоплательщикам в сфере спорта и культуры. Поручение Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина.

Правительство поможет кинематографистам и кинотеатрам пережить карантин
фото: bankstoday.net

«ФНС России обеспечить предоставление отсрочки (налоговых каникул) по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года, в отношении налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии, в порядке, предусмотренном поручением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 года», – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Ассоциация владельцев кинотеатров, объединяющая более 1600 коммерческих кинозалов, направила письмо через электронную приемную премьеру Михаилу Мишустину, в котором попросила поддержки государства из-за эпидемии коронавируса.
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