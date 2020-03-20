Правительство поможет кинематографистам и кинотеатрам пережить карантин

анонс

Релиз сиквела «Миньонов» не состоится в июле

Группа артистов успела вернуться домой в Москву до отмены авиарейсов.

Создатели комедии «Булки» попали под карантин на Шри-Ланке

Церемонию вручения, которая должна была состояться 24 апреля, перенесли из-за коронавируса.

20 марта

Каннский кинофестиваль перенесли на лето

Престижный смотр не состоится в мае из-за ситуации с коронавирусом.