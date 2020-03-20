Правительство поможет кинематографистам и кинотеатрам пережить карантин

Правительство России предоставит отсрочку по уплате налогов и страховых взносов налогоплательщикам в сфере спорта и культуры. Поручение Михаила Мишустина
опубликовано на сайте
кабмина.
«ФНС России обеспечить предоставление отсрочки (налоговых каникул) по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года, в отношении налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии, в порядке, предусмотренном поручением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 года», –
говорится в документе.
Ранее сообщалось
, что Ассоциация владельцев кинотеатров, объединяющая более 1600 коммерческих кинозалов, направила письмо через электронную приемную премьеру Михаилу Мишустину, в котором попросила поддержки государства из-за эпидемии коронавируса.