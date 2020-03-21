Фильм Максима Елагина «Учитель» по сценарию Алексея Германа-младшего доступен онлайн

В центре сюжета – пожилой учитель литературы, который одиноко живет в своей квартире: читает книги, слушает новости культуры. Каждый день он созванивается с другом из далекого города, вспоминает юность и не особо интересуется современным миром. Но однажды современный мир сам врывается к нему в дом, полностью переворачивая его жизнь.
«Этот фильм важен для меня не только из-за личного отношения к затронутой теме, но и потому, что это моя дебютная работа. Поэтому так важно, чтобы рядом были люди, которые разделят с тобой взгляды и пойдут до конца. Хочу поблагодарить Алексея-Германа-мл. за сценарий. Эльшана и Орхана Гамзаевых за финансовую поддержку. Замечательных актеров и всю съемочную группу. К большому сожалению, Владимир Петрович Марков, сыгравший главную роль, как и его герой, тяжело переживал уход из института. Он жил ради своих студентов. «Если меня уволят – я умру», - говорил он. Шестого февраля этого года его не стало. Я думаю, он был бы рад тому, что сейчас у зрителей появилась возможность увидеть наш фильм в свободном доступе. Большое спасибо «Кино-театр.ру» за предоставленную возможность онлайн премьеры!», – отметил режиссер ленты Максим Елагин.
Картина «Учитель» участвовала в конкурсе фестиваля «Кинотавр», Московского Международного кинофестиваля и еще во множестве других российских и зарубежных смотров.