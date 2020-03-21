Кинотеатры сети «КАРО» временно закрылись в Санкт-Петербурге и Калининграде

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой сеть кинотеатров «КАРО» приняла решение о временной приостановке своей деятельности в Санкт-Петербурге и Калининграде, сообщает пресс-служба компании.
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С сегодняшнего дня также начнут закрываться некоторые кинозалы в Москве. Средства за ранее приобретенные билеты будут возвращены автоматически, зрителям придет оповещение об отмене операции. О возобновлении работы кинотеатров «КАРО» будет объявлено дополнительно.
«Мы продолжаем наблюдать за развитием ситуации индивидуально в каждом регионе и предпринимаем все необходимые меры во избежание распространения коронавируса COVID-19», — сказано в сообщении компании.