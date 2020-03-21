Netflix поддержит деньгами тех, кто потерял работу в индустрии развлечений

Стрим-сервис Netflix учредил фонд размером в 100 млн долларов для поддержки сотрудников, которые лишись рабочих мест в индустрии развлечений и не имеют возможности трудоустроиться в связи с пандемией коронавируса, сообщает Variety.
фото: finance.yahoo.com
Из-за прекращения кино- и телепроизводства во всем мире сотни тысяч людей остались без работы. Главный контент-директор стрим-сервиса Тед Сарандос отметил, что в первую очередь поддержку нужно оказать электрикам, плотникам, водителям, гримерам и другим техническим работникам, многие из которых получали почасовую оплату. По словам Сандреса, «эти люди всегда были с Netflix, и теперь, когда они оказались в сложной ситуации, компания не оставит их, пока правительство решает вопрос об экономической помощи».
Помимо оказания поддержки своим сотрудникам, Netflix выделит 15 млн частным лицам и некоммерческим организациям, которые помогают уволенным работникам в странах, где компания занималась производством фильмов и сериалов.