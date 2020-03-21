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В Китае «Малышарики» собрали более трех млрд просмотров

21 марта
2020 год

Новости кино >>
21 марта 2020
В Китае три сезона анимационного сериала «Малышарики» собрали более трех млрд просмотров, сообщает пресс-служба Группы Компаний «Рики», которая занимается производством мультфильма.

В Китае «Малышарики» собрали более трех млрд просмотров
фото: Пресс-служба Группы Компаний «Рики»

На китайских платформах YouKu и iQiyi сериал о младших героях вселенной «Смешариков» входит в топ-5 самых популярных зарубежных анимационных фильмов в дошкольном сегменте, наряду с лентами «Свинка Пеппа», «Щенячий патруль», а также мультфильмом «Фиксики» – еще одним проектом Группы Компаний «Рики». Кроме того, на сегодняшней день игрушки и книжки с персонажами «Малышариков» продаются в более чем в 500 магазинах Китая.

«Приятно видеть, что Малышарики «растут» и радуют всё большее количество маленьких зрителей вне зависимости от менталитета и языка. В каждой серии есть методическая тема, урок-песенка, и весь сериал собирается в комплекс всестороннего развития ребенка», – отметила продюсер проекта Александра Артемьева.

«Малышарики» – первый в России анимационный развлекательно-образовательный мультфильм для детей до 4 лет. Сериал охватывает все сферы жизни ребёнка с самого рождения – здоровье, физическое развитие, познание, социализацию, труд и творчество. Он разработан при участии детских психологов и методистов и учитывает все особенности возраста малышей.
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фильмы
СмешарикиФиксикиЩенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки

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