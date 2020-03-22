Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Список всех отменённых и перенесённых из-за коронавируса событий в сфере кино и театра

22 марта
2020 год

Новости кино >>
22 марта 2020
Кино-Театр.Ру составил список событий в сфере кино и театра, отменённых или перенесённых в связи с пандемией коронавируса, охватившей весь мир.


ФЕСТИВАЛИ И ПРЕМИИ

Каннский международный фестиваль – должен был пройти с 12 по 23 мая, но в настоящий момент его пока перенесли на конец июня-начало июля 2020 года.

CanneSeries – международный фестиваль сериалов был запланирован на 30 марта–2 апреля. Пока планируется, что смотр пройдёт параллельно рынку MIPCOM – с 9 по 14 октября. При этом рынок контента MIPTV, проходящий одновременно с CanneSeries, состоится онлайн.

Московский международный кинофестиваль – должен был пройти с 22 по 29 апреля, новые даты будут объявлены позднее.

«Ника» – церемония награждения лауреатов национальной кинопремии не состоится в Москве 29 марта, её вручат в октябре.

Премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения – церемония вручения, которая должна была состояться в Москве 24 марта, отменяется. «Будет ли перенесено мероприятие или в ближайшее время раскрыт список лауреатов – АПКиТ объявит отдельным сообщением», – отмечает пресс-служба премии.

«Икар» – церемония вручения национальной анимационной премии, которая должна была состояться 8 апреля, перенесена на 28 октября, когда будет отмечаться Международный день анимации, она состоится там же – в Третьяковской галерее.

«Белый квадрат» – церемония вручения премии операторского искусства перенесена с 24 апреля на осень.

«Золотая маска» – организаторы российской национальной театральной премии сначала сообщили об отмене всех спектаклей в рамках фестиваля с 17 марта до 10 апреля, а затем стало известно о переносе церемоний вручения наград на неопределённый срок.

Список всех отменённых и перенесённых из-за коронавируса событий в сфере кино и театра
фото: paradoks.net.pl

СЪЁМКИ

«Русалочка» – Disney приостановил работу над игровым ремейком популярного мультфильма «на короткий срок».

«Аллея кошмаров» – поставлены на паузу съёмки триллера Гильермо Дель Торо по роману Уильяма Линдси Грэшема.

«Последняя дуэль» – Ридли Скотт отправил на отдых Мэтта Дэймона и Бена Аффлека, снимавшихся в адаптации исторического романа Эрика Джейгера.

«Уменьшенные» – сиквел популярной комедии 80-х «Дорогая, я уменьшил детей».

«Питер и Венди» – экранизация Дэвида Лоури была на стадии разработки.

«Шан-Чи и легенда десяти колец» – съёмки марвеловского кинокомикса в Австралии приостановлены из-за того, что режиссёр Дестин Креттон временно находится в изоляции согласно рекомендациям врача.

«Бэтмен» – съёмочный период картины с Робертом Паттинсоном в образе Брюса Уэйна поставили на паузу на две недели.

«Сокол и Зимний Солдат» – релиз был запланирован на август 2020-го.

«Локи» – сольник знаменитого марвеловского злодея в исполнении Тома Хиддлстона.

«Ванда/Вижн» – в сериале раскрывается история взаимоотношений популярных героев Элизабет Олсен и Пола Беттани.

«Мир Юрского периода: Доминион» – третья часть перезапуска культовой серии о динозаврах.

«Соловей» – военная драма о жизни двух сестёр (Дакота и Эль Фаннинг), живущих во Франции, оккупированной немцами.

«Колесо времени» – фэнтези-сериал по циклу романов Роберта Джордана.

«Очень странные дела» – поставлены на паузу съёмки четвёртого сезона.

«Фарго» – также отправлены на отдых создатели четвёртого сезона.

«Ведьмак» – приостановлена работа над вторым сезоном.

«Властелин колец» – самый дорогой сериал вынуждены пока не снимать.

«Орвилл» – третий сезон фантастической пародии с Сетом Макфарлейном поставлен на паузу.

«Рассказ служанки» – пострадал четвёртый сезон.

«Поза» – сериал Райана Мёрфи об Америке эпохи 80-90-х.

«Империя» – мыльная опера о семейной хип-хоп династии Лайонов и их компании Empire Entertainment.

«Фантастические твари и где они обитают 3» – продолжение фэнтези-цикла Джоан Роулинг.

«Король Ричард» – биографическая лента об отце сестёр-теннисисток Уильямс с Уиллом Смитом.

«Самаритянин» – фантастический боевик с Сильвестром Сталлоне.

«Красное уведомление» – комедийный боевик с Дуэйном Джонсоном, Галь Гадот и Райаном Рейнольдсом.

«Друзья» – специальный выпуск любимого сериала придётся подождать.

«Неизведанное: Удача Дрейка» – съёмки многострадальной экранизации серии игр Uncharted опять перенесены.

«Булки» – создатели комедии с Кристиной Асмус оказались на карантине на Шри-Ланке.

«Элвис» – съёмки биографического фильма База Лурмана отложены, поскольку исполнитель одной из главных ролей Том Хэнкс вместе с супругой Ритой Уилсон выздоравливает после того, как тест на коронавирус показал положительный результат.

«Аватар 2» – фантастическая эпопея Джеймса Кэмерона создаётся уже более десяти лет.

«Матрица 4» – Нео не справился с эпидемией.

«Выпускной» – адаптация бродвейского мюзикла от Райана Мёрфи.

«Тем сильнее они падут» – вестерн с Идрисом Эльбой.

«Золушка» – версия известной сказки от Sony.

Список всех отменённых и перенесённых из-за коронавируса событий в сфере кино и театра
фото: кадр из фильма «Не время умирать»

МИРОВЫЕ РЕЛИЗЫ

«Не время умирать» – новый фильм о Джеймсе Бонде перенесён с апреля на ноябрь.

«Кролик Питер 2» – лента появится на больших экранах 6 августа, а не 2 апреля.

«Тихое место 2» – релиз 18 марта отменён, новая дата не озвучена.

«Форсаж 9» – студия Universal Pictures перенесла премьеру сиквела популярной серии c 22 мая 2020-го на 2 апреля 2021-го.

«Мулан» – диснеевский фильм должен был выйти 27 марта, новая дата пока неизвестна.

«Новые мутанты» – изначально кинокомикс планировали выпустить 13 апреля 2018-го, затем 22 февраля 2019-го, 2 августа того же года и, наконец, 3 апреля 2020-го. В настоящий момент его кинопрокатная судьба под большим вопросом.

«Оленьи рога» – был запланирован на 17 апреля, с новой датой определённости нет.

«Чёрная вдова» – кинокомикс должен был стартовать в мировом прокате 1 мая, а в России 30 апреля. Его судьба пока неизвестна.

«Женщина в окне» – перенесена с 15 мая на неопределённый срок.

«История Дэвида Копперфилда» – перенесена с 8 мая на неопределённый срок.

«Антебеллум» – апрельский релиз отменён.

«Пила: Спираль» – не выйдет в мае.

«Беги!» – триллер с Сарой Полсон перенесён с 19 марта на неопределённый срок.

«Миньоны: Грювитация» – мультфильм не выйдет в прокат 2 июля из-за того, что его не могут вовремя завершить.

Список всех отменённых и перенесённых из-за коронавируса событий в сфере кино и театра
фото: кадр из фильма «На острие»

РОССИЙСКИЕ РЕЛИЗЫ

«Курьер» – повторный прокат знаменитой картины Карена Шахназарова пока отменён.

Sheena667 – лента Григория Добрыгина выбыла из графика мартовских релизов без объявления новой даты.

«На острие» – спортивная драма со Светланой Ходченковой и Стасей Милославской также переносится с марта на неопределённый срок.

«Непосредственно Каха» – ЦПШ пока отменила запланированный на 1 апреля релиз комедии.

«Вивариум» – перенесён со 2 апреля ориентировочно на 24 апреля.

«Преступный человек» – релиз фильма Дмитрия Мамулии отменён без объявления новой даты.
версия для печати
Ссылки по теме
Релиз сиквела «Миньонов» не состоится в июле
Создатели комедии «Булки» попали под карантин на Шри-Ланке
Премию «Белый квадрат» вручат осенью
Каннский кинофестиваль перенесли на лето
«Золотая маска» отменила церемонии вручения премий
Коронавирус помешал съёмкам экранизации игры Uncharted
Международный рынок контента MIPTV пройдёт онлайн
Спецвыпуск «Друзей» не выйдет в мае
«Чёрная вдова» не справилась с коронавирусом
Московский международный кинофестиваль переносится из-за коронавируса
«Золотая маска» отменила все спектакли в рамках фестиваля
Вручение анимационной премии «Икар» перенесено на октябрь
Коронавирус дошёл до российского проката: отменены «На острие» и Sheena667
Вручение премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения не состоится
«Ника» перенесена на осень
Повторный прокат «Курьера» перенесли на неопределённый срок
«Ведьмак» и «Властелин колец» отправлены в отпуск из-за коронавируса
«Бэтмен» и «Локи» пострадали из-за коронавируса
Disney приостановил съемки ремейка «Русалочки» и триллера Гильермо дель Торо из-за коронавируса
«Мулан» и «Новые мутанты» лишились дат релизов из-за коронавируса
«Тихое место 2» и «Форсаж 9» стали жертвами коронавируса
Sony перенесла релиз сиквела «Кролика Питера» с апреля на август
Апрельский рынок MIPTV и фестиваль Canneseries в Каннах отменены из-за коронавируса
Релиз нового фильма о Джеймсе Бонде перенесен на ноябрь
Поиск по меткам
коронавирус
персоны
Кристина АсмусБен АффлекПол БеттаниГаль ГадотГильермо Дель ТороДуэйн ДжонсонГригорий ДобрыгинМэтт ДэймонДестин Дэниел КреттонДжеймс КэмеронДэвид ЛоуриБаз ЛурманСет МакфарлейнДмитрий МамулияРайан МёрфиСтася МилославскаяЭлизабет ОлсенРоберт ПаттинсонСара ПолсонРайан РейнольдсДжоан РоулингРидли СкоттУилл СмитСильвестр СталлонеРита УилсонДакота ФаннингЭль ФаннингТом ХиддлстонСветлана ХодченковаТом ХэнксКарен ШахназаровИдрис Эльба
фильмы
Sheena667Аллея кошмаровАнтебеллумБулкиВанда/ВижнВедьмакВивариумВластелин колецВыпускнойДорогая, я уменьшил детейДрузьяЖенщина в окнеИстория Дэвида КопперфилдаКрасное уведомлениеКролик Питер 2КурьерЛокиМиньоны: ГрювитацияМуланНа остриеНе время умиратьНеизведанное: Удача ДрейкаНепосредственно КахаНовые мутантыОленьи рогаОрвиллОчень странные делаПила: СпиральПозаПреступный человекРассказ служанкиРусалочкаСокол и Зимний СолдатТихое место 2Фантастические твари и где они обитают 3ФаргоФорсаж 9Чёрная вдоваШан-Чи и Легенда десяти колец

анонс

Скорбим

Айбарчин Бакирова
20 марта ушла из жизни актриса Айбарчин Бакирова.
Ярослав Федоришин
20 марта ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Ярослав Федоришин.
Игорь Богодух
19 марта ушёл из жизни актёр Игорь Богодух.
Игорь Гольтяпин
18 марта ушёл из жизни актёр Игорь Гольтяпин.

День рождения >>

Илья Ермолов
Георгий Жжёнов
Евгений Кудряшёв
Игорь Марычев
Владимир Павлов
Дмитрий Паламарчук
Денис Сердюков
Елена Финогеева
Виктор Хориняк
Фанни Ардан
Бруно Ганц
Нино Манфреди
Лена Олин
Риз Уизерспун
Коул Хаузер
Уильям Шатнер
все родившиеся 22 марта >>

Афиша кино >>

Керосин
драма, мистика
Россия, 2019
Страшные истории для рассказа у костра
фильм ужасов
Казахстан, 2018
Human Lost: Исповедь неполноценного человека
боевик, драма, научная фантастика, экранизация
Япония, 2019
Мегащенки и Расти на Диноострове
детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Канада, США, 2019
Отдай свою душу
мистика, фильм ужасов, фэнтези
ЮАР, 2019
Последняя фантазия
драма, исторический фильм, приключения, фэнтези, экранизация
Иран, 2018
Туннель: Опасно для жизни
триллер
Норвегия, 2019
Афера в Майами
триллер, шпионский фильм, экранизация
Бельгия, Бразилия, Испания, Франция, 2019
Мой друг мистер Персиваль
драма, приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Австралия, 2019
Тайная жизнь
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Германия, США, 2019
Тролли: Мировой тур
комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Белый, белый день
драма, триллер
Исландия, Дания, Швеция, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен