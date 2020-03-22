Список всех отменённых и перенесённых из-за коронавируса событий в сфере кино и театра

CanneSeries – международный фестиваль сериалов был запланирован на 30 марта–2 апреля. Пока планируется, что смотр пройдёт параллельно рынку MIPCOM – с 9 по 14 октября. При этом рынок контента MIPTV, проходящий одновременно с CanneSeries, состоится онлайн.
«Ника» – церемония награждения лауреатов национальной кинопремии не состоится в Москве 29 марта, её вручат в октябре.
Премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения – церемония вручения, которая должна была состояться в Москве 24 марта, отменяется. «Будет ли перенесено мероприятие или в ближайшее время раскрыт список лауреатов – АПКиТ объявит отдельным сообщением», – отмечает пресс-служба премии.
«Икар» – церемония вручения национальной анимационной премии, которая должна была состояться 8 апреля, перенесена на 28 октября, когда будет отмечаться Международный день анимации, она состоится там же – в Третьяковской галерее.
«Белый квадрат» – церемония вручения премии операторского искусства перенесена с 24 апреля на осень.
«Золотая маска» – организаторы российской национальной театральной премии сначала сообщили об отмене всех спектаклей в рамках фестиваля с 17 марта до 10 апреля, а затем стало известно о переносе церемоний вручения наград на неопределённый срок.
фото: paradoks.net.pl
СЪЁМКИ
«Русалочка» – Disney приостановил работу над игровым ремейком популярного мультфильма «на короткий срок».
«Элвис» – съёмки биографического фильма База Лурманаотложены, поскольку исполнитель одной из главных ролей Том Хэнкс вместе с супругой Ритой Уилсон выздоравливает после того, как тест на коронавирус показал положительный результат.
«Аватар 2» – фантастическая эпопея Джеймса Кэмерона создаётся уже более десяти лет.
«Форсаж 9» – студия Universal Pictures перенесла премьеру сиквела популярной серии c 22 мая 2020-го на 2 апреля 2021-го.
«Мулан» – диснеевский фильм должен был выйти 27 марта, новая дата пока неизвестна.
«Новые мутанты» – изначально кинокомикс планировали выпустить 13 апреля 2018-го, затем 22 февраля 2019-го, 2 августа того же года и, наконец, 3 апреля 2020-го. В настоящий момент его кинопрокатная судьба под большим вопросом.