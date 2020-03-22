Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Роcарио Доусон станет падаваном в продолжении «Мандалорца»

22 марта
2020 год

Новости кино >>
22 марта 2020
Роcарио Доусон сыграла во втором сезоне сериала стриминг-сервиса Disney+ «Мандалорец», чьё производство уже завершено, уверяет Deadline.

Актриса предстанет в качестве тогруты-падавана Асоки Тано, ранее задействованной в анимационных «Войне клонов» и «Повстанцах». Героиня, никогда не появлявшаяся в полнометражных «Звёздных войнах», училась у самого Энакина Скайуокера.

Роcарио Доусон станет падаваном в продолжении «Мандалорца»
фото: cbr.com

Продолжение сериала Джона Фавро выйдет осенью 2020 года. Его события, разворачивающиеся между «Возвращением джедая» и «Пробуждением силы», рассказывают о странствиях одинокого стрелка-мандалорца (Педро Паскаль).

Второй сезон был запущен в производство буквально через два дня после премьеры первого, состоявшейся 12 ноября 2019-го.
версия для печати
Ссылки по теме
«Мандалорец» вернется осенью 2020-го
Джанкарло Эспозито и Вернер Херцог присоединились к «Мандалорцу»
Джина Карано отправится в далёкую-далёкую галактику
Поиск по меткам
Disney
персоны
Росарио ДоусонПедро ПаскальДжон Фавро
фильмы
Звёздные войны, эпизод VI: Возвращение ДжедаяЗвёздные войны. Эпизод VII: Пробуждение СилыМандалорец

фотографии >>
Роcарио Доусон станет падаваном в продолжении «Мандалорца» фотографии
Роcарио Доусон станет падаваном в продолжении «Мандалорца» фотографии
Роcарио Доусон станет падаваном в продолжении «Мандалорца» фотографии
Роcарио Доусон станет падаваном в продолжении «Мандалорца» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Эрнст Зорин
22 марта ушёл из жизни актёр Эрнст Зорин.
Людмила Кусакова
21 марта ушла из жизни художник-постановщик Людмила Кусакова.
Айбарчин Бакирова
20 марта ушла из жизни актриса Айбарчин Бакирова.
Ярослав Федоришин
20 марта ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Ярослав Федоришин.
Игорь Богодух
19 марта ушёл из жизни актёр Игорь Богодух.

День рождения >>

Илья Ермолов
Георгий Жжёнов
Евгений Кудряшёв
Игорь Марычев
Владимир Павлов
Дмитрий Паламарчук
Денис Сердюков
Елена Финогеева
Виктор Хориняк
Фанни Ардан
Бруно Ганц
Нино Манфреди
Лена Олин
Риз Уизерспун
Коул Хаузер
Уильям Шатнер
все родившиеся 22 марта >>

Афиша кино >>

Керосин
драма, мистика
Россия, 2019
Страшные истории для рассказа у костра
фильм ужасов
Казахстан, 2018
Human Lost: Исповедь неполноценного человека
боевик, драма, научная фантастика, экранизация
Япония, 2019
Мегащенки и Расти на Диноострове
детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Канада, США, 2019
Отдай свою душу
мистика, фильм ужасов, фэнтези
ЮАР, 2019
Последняя фантазия
драма, исторический фильм, приключения, фэнтези, экранизация
Иран, 2018
Туннель: Опасно для жизни
триллер
Норвегия, 2019
Афера в Майами
триллер, шпионский фильм, экранизация
Бельгия, Бразилия, Испания, Франция, 2019
Мой друг мистер Персиваль
драма, приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Австралия, 2019
Тайная жизнь
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Германия, США, 2019
Тролли: Мировой тур
комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Убийства по открыткам
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер, экранизация
Великобритания, Норвегия, США, Швеция, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен