Роcарио Доусон станет падаваном в продолжении «Мандалорца»

Роcарио Доусон
сыграла во втором сезоне сериала стриминг-сервиса Disney+ «Мандалорец
», чьё производство уже завершено, уверяет Deadline
.
Актриса предстанет в качестве тогруты-падавана Асоки Тано, ранее задействованной в анимационных «Войне клонов
» и «Повстанцах
». Героиня, никогда не появлявшаяся в полнометражных «Звёздных войнах», училась у самого Энакина Скайуокера.
Продолжение сериала Джона Фавро
выйдет осенью 2020 года. Его события, разворачивающиеся между «Возвращением джедая
» и «Пробуждением силы
», рассказывают о странствиях одинокого стрелка-мандалорца (Педро Паскаль
).
Второй сезон был запущен в производство буквально через два дня после премьеры первого, состоявшейся 12 ноября 2019-го.