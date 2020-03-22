Ассоциация продюсеров кино и телевидения попросила поддержки у государства

Помимо российских кинотеатров
за помощью к правительству обратилась и Ассоциация продюсеров кино и телевидения. Как сообщает Бюллетень кинопрокатчика
, от АПКиТ пришло письмо к премьеру Михаилу Мишустину
с просьбами и предложениями, способными помочь киноотрасли пережить карантин, связанный с эпидемией коронавируса.
Продюсеры предложили «ввести отсрочку по возврату средств Фонду кино на период кризиса и шесть месяцев после него, выделить прямую финансовую поддержку для замороженных проектов, сократить в половину налоговые и социальные выплаты сроком до шести месяцев, полностью субсидировать ставки по кредитам из бюджета, снизить на 50% или перестать начислять арендную плату при режиме повышенной готовности, на 50% снизить стоимость коммунальных услуг»
. Кроме того, Ассоциация внесла предложение бесплатно снимать на объектах в государственной собственности и в случае введения режима ЧС не прекращать съёмки «при соблюдении ряда правил»
.
Правительство России уже откликнулось
на письма от кинотеатров и и кинопродюсеров. Согласно поручению Мишустина, ФНС России следует «обеспечить предоставление отсрочки (налоговых каникул) по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года, в отношении налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии»
.