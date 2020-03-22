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Ассоциация продюсеров кино и телевидения попросила поддержки у государства

22 марта
2020 год

Новости кино >>
22 марта 2020
Помимо российских кинотеатров за помощью к правительству обратилась и Ассоциация продюсеров кино и телевидения. Как сообщает Бюллетень кинопрокатчика, от АПКиТ пришло письмо к премьеру Михаилу Мишустину с просьбами и предложениями, способными помочь киноотрасли пережить карантин, связанный с эпидемией коронавируса.

Ассоциация продюсеров кино и телевидения попросила поддержки у государства

Продюсеры предложили «ввести отсрочку по возврату средств Фонду кино на период кризиса и шесть месяцев после него, выделить прямую финансовую поддержку для замороженных проектов, сократить в половину налоговые и социальные выплаты сроком до шести месяцев, полностью субсидировать ставки по кредитам из бюджета, снизить на 50% или перестать начислять арендную плату при режиме повышенной готовности, на 50% снизить стоимость коммунальных услуг». Кроме того, Ассоциация внесла предложение бесплатно снимать на объектах в государственной собственности и в случае введения режима ЧС не прекращать съёмки «при соблюдении ряда правил».

Правительство России уже откликнулось на письма от кинотеатров и и кинопродюсеров. Согласно поручению Мишустина, ФНС России следует «обеспечить предоставление отсрочки (налоговых каникул) по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года, в отношении налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии».
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