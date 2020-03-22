Минкультуры рекомендовало кинотеатрам приостановить деятельность

Министерство культуры РФ рекомендует кинотеатрам приостановить показ фильмов с 23 марта, соответствующий приказ подписан главой ведомства Ольгой Любимовой доведён до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления в сфере культуры, сообщается на официальном сайте
Минкультуры.
В документе отмечается, что меры санитарно-эпидемиологической безопасности вводятся в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
Ранее министерство ввело аналогичные ограничения в отношении подведомственных учреждений – музеев, театров, филармоний, цирков и иных организаций исполнительских искусств, а также кинотеатров, напрямую относящихся к ведомству.
Некоторые крупные сети еще до приказа заявили
о закрытии своих залов в ряде регионов России.
С 19 марта 2020 года режим повышенной готовности из-за коронавируса, предполагающий отмену культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, а также перевод образовательных учреждений на удалённый режим работы, введён во всех 85 субъектах Российской Федерации.