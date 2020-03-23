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Кассовые сборы минувшего уик-энда достигли самого низкого показателя за последние 10 лет

23 марта
2020 год

Новости кино >>
23 марта 2020
Из-за коронавируса в уик-энд с 19 по 22 марта сборы российских кинотеатров составили чуть меньше 250 млн рублей,сообщается в отчете Фонда Кино. Это худший показатель отечественного проката за последние 10 лет. Посещаемость кинотеатров снизилась с 2,2 до 1 млн зрителей по сравнению с предыдущими выходными. В соответствующий период прошлого года количество зрителей составило 2,4 млн.

Кассовые сборы минувшего уик-энда достигли самого низкого показателя за последние 10 лет
фото: К/ф «Тролли. Мировой тур»

В лидерах оказалась анимационная лента «Тролли. Мировой тур», стартовавшая в российском прокате 19 марта. Сборы фильма составили 94,9 млн рублей. Далее в списке расположился боевик «Бладшот» с Вином Дизелем, который был первым на прошлой неделе и преодолел отметку в 173 млн кассовых сборов. В минувший уик-энд фильм принес всего лишь 41,7 млн. На третьем месте оказалась комедия «Отель "Белград"» с Милошем Биковичем, а за ней – «Джентльмены» Гая Ричи и мультфильм «Вперед».

Ранее, 16 марта, мэр Сергей Собянин издал указ, согласно которому в Москве все мероприятия в помещениях с участием более 50 человек были запрещены до 10 апреля. В регионах закрылись на карантин некоторые кинотеатры Объединенной киносети («Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино») и кинозалы «КАРО», «Премьер-зал». Также вчера Министерство культуры РФ рекомендовало всем кинотеатрам приостановить показ фильмов с 23 марта.
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