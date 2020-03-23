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Приостановлен подсчет данных бокс-офиса США

23 марта
2020 год

Новости кино >>
23 марта 2020
В начале прошлого уикенда в США и Канаде работало только 233 кинотеатра, в связи с чем агентство Comscore, решило временно приостановить подсчет данных бокс-офиса США, сообщает Deadline.

Приостановлен подсчет данных бокс-офиса США
фото: wuft.org

Ранее студия Disney перестала публиковать информацию о кассовых сборах своих лент. Без этих данных также нельзя сформировать полноценный отчет о сборах и составить топ-10. Старший аналитик Comscore Пол Дергарабедиан отметил, что как только ситуация придет в норму, компания возобновит свою деятельность.

Дергарабедиан сравнил нынешнюю ситуацию с событиями января 1994-го. Тогда из-за сильнейшего землетрясения в Нортридже многие американские кинотеатры прекратили свою работу.
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