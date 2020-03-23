Андрей Кончаловский сделает документальный фильм о карантине

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Ранее крупные сети уже закрыли ряд своих залов.

22 марта

Ассоциация продюсеров кино и телевидения попросила поддержки у государства

От АПКиТ пришло письмо к премьеру Мишустину с просьбами и предложениями, способными помочь киноотрасли пережить карантин.