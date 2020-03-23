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Андрей Кончаловский сделает документальный фильм о карантине

23 марта
2020 год

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23 марта 2020
Андрей Кончаловский собирается сделать документальный фильм-исследование о самоизоляции под рабочим названием «Карантин по-русски». Об этом режиссер сообщил на своей странице в Facebook.

Андрей Кончаловский сделает документальный фильм о карантине
фото: yandex.by

Кончаловский призывает жителей страны или просто русскоговорящих граждан стать соавторами своего проекта. Для этого необходимо записать небольшие видеоответы на вопросы, над которыми режиссер предлагает порассуждать, а не просто ответить «да» или «нет». Их он озвучил в своем обращении. Собственные размышления можно публиковать в соцсетях с хэштегами #карантинпорусски, #карантин_по_русски или еще короче – с номерами вопросов, например, #карантин1. Из присланный фрагментов и сложится фильм.

«Друзья, мир меняется прямо на наших глазах. Уверен, потребуется время, чтобы осознать всё то, что сейчас происходит. Но было бы непростительной ошибкой не попытаться зафиксировать эти изменения», – отметил режиссер.
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Андрей Кончаловский

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