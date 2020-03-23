Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Михаил Галустян примерит на себя десятки образов в новом скетч-шоу

23 марта
2020 год

Новости кино >>
23 марта 2020
13 апреля в эфире СТС состоится премьера научно-развлекательного скетчкома «Миша портит всё», где актёр и шоумен Михаил Галустян примерит на себя десятки образов — от Антонио Бандераса и Джима Керри до почтальона Печкина и Кашпировского, сообщает пресс-служба телеканала.

Михаил Галустян примерит на себя десятки образов в новом скетч-шоу
фото: Пресс-служба СТС

Скетчком «Миша портит всё» – это адаптация британского сериала «Адам портит всё», который три сезона возглавлял популярный комик, актёр и ведущий Адам Коновер. Российская версия имеет ряд отличий. По словам креативного продюсера Тимура Акавова, «в оригинале главный герой всегда в одном и том же образе ботаника в очках. Но когда есть такое тяжёлое комедийное орудие в виде Михаила Галустяна, грех им не воспользоваться, поэтому наш Миша всегда разный».

Развенчивать мифы главному герою помогают звёздные эксперты, дерматологи, токсикологи, маркетологи, гинекологи и другие специалисты. Например, в одной из серий появится депутат Государственной думы и чемпион мира по боксу Николай Валуев, который докажет зрителям, что в боксе есть место не только спортивным, но и умным людям. Также в первом сезоне сыграют актриса Эвелина Блёданс и композитор Александр Шаганов. А одну из главных ролей в новом проекте исполнила Елена Николаева, известная по комедийному сериалу СТС «Мамочки». С её «слишком правильной» героиней, мамой Ириной Горшковой, чаще всего и спорит главный знаток шоу.
версия для печати
Ссылки по теме
Михаил Галустян, Юлия Михалкова и Алёна Апина сняли номер в роскошном отеле
Михаил Галустян и Сергей Светлаков снова вместе
Ирина Розанова, Михаил Галустян и Татьяна Навка на Крымском мосту
Поиск по меткам
СТС
персоны
Тимур АкавовАнтонио БандерасЭвелина БлёдансНиколай ВалуевМихаил ГалустянДжим КерриЕлена Николаева (II)Александр Шаганов
фильмы
МамочкиМиша портит всё

фотографии >>
Михаил Галустян примерит на себя десятки образов в новом скетч-шоу фотографии
Михаил Галустян примерит на себя десятки образов в новом скетч-шоу фотографии
Михаил Галустян примерит на себя десятки образов в новом скетч-шоу фотографии
Михаил Галустян примерит на себя десятки образов в новом скетч-шоу фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Николай Боярчиков
22 марта ушел из жизни танцовщик и балетмейстер Николай Боярчиков.
Эрнст Зорин
22 марта ушёл из жизни актёр Эрнст Зорин.
Людмила Кусакова
21 марта ушла из жизни художник-постановщик Людмила Кусакова.
Айбарчин Бакирова
20 марта ушла из жизни актриса Айбарчин Бакирова.
Ярослав Федоришин
20 марта ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Ярослав Федоришин.
Игорь Богодух
19 марта ушёл из жизни актёр Игорь Богодух.

День рождения >>

Алексей Богданович
Николай Волков (старший)
Арчил Гомиашвили
Тарас Денисенко
Дарья Егорова
Леонид Пирогов
Марьяна Спивак
Екатерина Стулова
Борис Тенин
Серена Гранди
Ричард Греко
Кэтрин Кинер
Корин Клери
Джоан Кроуфорд
Уго Тоньяцци
Зыгмунт Хюбнер
все родившиеся 23 марта >>

Афиша кино >>

Керосин
драма, мистика
Россия, 2019
Страшные истории для рассказа у костра
фильм ужасов
Казахстан, 2018
Human Lost: Исповедь неполноценного человека
боевик, драма, научная фантастика, экранизация
Япония, 2019
Мегащенки и Расти на Диноострове
детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Канада, США, 2019
Отдай свою душу
мистика, фильм ужасов, фэнтези
ЮАР, 2019
Последняя фантазия
драма, исторический фильм, приключения, фэнтези, экранизация
Иран, 2018
Туннель: Опасно для жизни
триллер
Норвегия, 2019
Афера в Майами
триллер, шпионский фильм, экранизация
Бельгия, Бразилия, Испания, Франция, 2019
Мой друг мистер Персиваль
драма, приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Австралия, 2019
Номер 1
Россия, 2020
Тайная жизнь
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Германия, США, 2019
Тролли: Мировой тур
комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен