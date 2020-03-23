Михаил Галустян примерит на себя десятки образов в новом скетч-шоу

Скетчком «Миша портит всё» – это адаптация британского сериала «Адам портит всё», который три сезона возглавлял популярный комик, актёр и ведущий Адам Коновер. Российская версия имеет ряд отличий. По словам креативного продюсера Тимура Акавова, «в оригинале главный герой всегда в одном и том же образе ботаника в очках. Но когда есть такое тяжёлое комедийное орудие в виде Михаила Галустяна, грех им не воспользоваться, поэтому наш Миша всегда разный».
Развенчивать мифы главному герою помогают звёздные эксперты, дерматологи, токсикологи, маркетологи, гинекологи и другие специалисты. Например, в одной из серий появится депутат Государственной думы и чемпион мира по боксу Николай Валуев, который докажет зрителям, что в боксе есть место не только спортивным, но и умным людям. Также в первом сезоне сыграют актриса Эвелина Блёданс и композитор Александр Шаганов. А одну из главных ролей в новом проекте исполнила Елена Николаева, известная по комедийному сериалу СТС «Мамочки». С её «слишком правильной» героиней, мамой Ириной Горшковой, чаще всего и спорит главный знаток шоу.