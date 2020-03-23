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Леонида Носырева наградили за вклад в развитие анимационного искусства

23 марта
2020 год

Новости кино >>
23 марта 2020
Создателя мультфильмов «Волшебное кольцо» и «Антошка» Леонида Носырева наградили за вклад в развитие отечественного и мирового анимационного искусства. Указ о присуждении премии был подписан Президентом, сообщает пресс-служба Кремля.

Леонида Носырева наградили за вклад в развитие анимационного искусства
фото: www.culture.ru

Помимо Носырева, лауреатами премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества стали директор «Российской государственной детской библиотеки» Мария Веденяпина и писатель Камиль Зиганшин.

Леонид Носырев – режиссер, сценарист, художник и педагог. В 1961 году он пришел на «Союзмультфильм» учиться на мультипликатора, затем участвовал в создании фильмов «Каникулы Бонифация», «Стеклянная гармоника» и «Бременские музыканты». В 1969-м с режиссерским дебютом «Антошка» Носырев вошел в четверку создателей киножурнала «Веселая карусель». Его самой успешной работой стала экранизация сказки Бориса Шергина «Волшебное кольцо». В 1992 году мультипликатор выпустил сборник своих лучших фильмов под общим названием «Ой, ребята, та-ра-ра!».
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