Леонида Носырева наградили за вклад в развитие анимационного искусства

Помимо Носырева, лауреатами премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества стали директор «Российской государственной детской библиотеки» Мария Веденяпина и писатель Камиль Зиганшин.
Леонид Носырев – режиссер, сценарист, художник и педагог. В 1961 году он пришел на «Союзмультфильм» учиться на мультипликатора, затем участвовал в создании фильмов «Каникулы Бонифация», «Стеклянная гармоника» и «Бременские музыканты». В 1969-м с режиссерским дебютом «Антошка» Носырев вошел в четверку создателей киножурнала «Веселая карусель». Его самой успешной работой стала экранизация сказки Бориса Шергина «Волшебное кольцо». В 1992 году мультипликатор выпустил сборник своих лучших фильмов под общим названием «Ой, ребята, та-ра-ра!».