Показ «Звоните ДиКаприо!» на ТНТ начнется 6 апреля

Герой Петрова — звезда российского кино, актер Егор Румянцев. Успех вскружил ему голову: он живет одним днем и исключительно для себя. Однако жизнь кинозвезды резко меняется, когда ему ставят диагноз ВИЧ. У Румянцева есть брат Лев (Андрей Бурковский) – его полная противоположность. Он работает на непопулярном кабельном телеканале «Муравей-ТВ». Перспектив заработать нет, но при этом он как-то должен оплачивать съемную квартиру и содержать двух дочек и беременную жену. Лев завидует своему знаменитому брату и мечтает оказаться на его месте. Однажды судьба дает ему такой шанс.
Релиз «Звоните ДиКаприо!» состоялся 20 октября 2018 года на ТНТ-Premier. Сериал был отмечен премией «Кинорепортер», а также получил награду АПКиТ в номинации «Лучший телевизионный мини-сериал» и три приза на фестивале «Утро Родины».