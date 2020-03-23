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Показ «Звоните ДиКаприо!» на ТНТ начнется 6 апреля

23 марта
2020 год

Новости кино >>
23 марта 2020
6 апреля на ТНТ состоится телевизионная премьера драматического сериала Жоры Крыжовникова «Звоните ДиКаприо!» с Александром Петровым и Андреем Бурковским в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала.

Показ «Звоните ДиКаприо!» на ТНТ начнется 6 апреля
фото: Пресс-служба телеканала ТНТ

Герой Петрова — звезда российского кино, актер Егор Румянцев. Успех вскружил ему голову: он живет одним днем и исключительно для себя. Однако жизнь кинозвезды резко меняется, когда ему ставят диагноз ВИЧ. У Румянцева есть брат Лев (Андрей Бурковский) – его полная противоположность. Он работает на непопулярном кабельном телеканале «Муравей-ТВ». Перспектив заработать нет, но при этом он как-то должен оплачивать съемную квартиру и содержать двух дочек и беременную жену. Лев завидует своему знаменитому брату и мечтает оказаться на его месте. Однажды судьба дает ему такой шанс.

Релиз «Звоните ДиКаприо!» состоялся 20 октября 2018 года на ТНТ-Premier. Сериал был отмечен премией «Кинорепортер», а также получил награду АПКиТ в номинации «Лучший телевизионный мини-сериал» и три приза на фестивале «Утро Родины».

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