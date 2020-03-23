Не стало звезды неореализма Лючии Бозе

В 1958 году актриса покидает миро кино, полностью посвятив себя воспитанию сына и дочери, и только спустя десятилетие возвращается к любимому делу. Актриса становится одним из символов итальянского неореализма. Она играет у Федерико Феллини, братьевТавиани, Мауро Болоньини. В 80-е годы актриса активно снимается во Франции, Швейцарии, Италии и Испании.
В 1999 году в испанском городе Сеговия под Мадридом Лючия Бозе вместе с дочерью Паолой и сыном, известным певцом и актером, Мигелем Бозе открыли Музей ангелов. Именно в Сеговии актриса провела последние годы жизни.