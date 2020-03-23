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Не стало звезды неореализма Лючии Бозе

23 марта
2020 год

Новости кино >>
23 марта 2020
Итальянская кинозвезда Лючия Бозе скончалась в возрасте 89 лет из-за коронавируса, сообщает газета El Pais со ссылкой на семью Бозе, которая в последние годы проживала в Испании.

Не стало звезды неореализма Лючии Бозе
фото: El Pais/Ettore Ferrari (EFE)

Лючия Бозе родилась 28 января 1931 года в Милане, Италия. Работала ученицей пекаря в миланской пекарне. В 1947 году Лючия Бозе приняла участие в конкурсе красоты «Мисс Италия» и одержала победу. Внешние данные помогли актрисе прийти в кино. Ее дебютом стала работа в ленте Джузеппе Де Сантиса «Нет мира под оливами», вышедшей в 1950 году. Тогда же Бозе сыграла в картине Микеланджело Антониони «Хроника одной любви», у которого затем сыграла еще и в «Даме без камелий». Яркой и значительной для актрисы оказались встречи с испанскими режиссерами Хуаном Антонио Бардемом в фильме «Смерть велосипедиста» и Луисом Бунюэлем в картине «Это называется зарей».

В 1958 году актриса покидает миро кино, полностью посвятив себя воспитанию сына и дочери, и только спустя десятилетие возвращается к любимому делу. Актриса становится одним из символов итальянского неореализма. Она играет у Федерико Феллини, братьев Тавиани, Мауро Болоньини. В 80-е годы актриса активно снимается во Франции, Швейцарии, Италии и Испании.

В 1999 году в испанском городе Сеговия под Мадридом Лючия Бозе вместе с дочерью Паолой и сыном, известным певцом и актером, Мигелем Бозе открыли Музей ангелов. Именно в Сеговии актриса провела последние годы жизни.
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Не стало звезды неореализма Лючии Бозе фотографии
Не стало звезды неореализма Лючии Бозе фотографии
Не стало звезды неореализма Лючии Бозе фотографии
Не стало звезды неореализма Лючии Бозе фотографии
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