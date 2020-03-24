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Александр Жаров из Роскомнадзора назначен гендиректором холдинга «Газпром-Медиа»

24 марта
2020 год

Новости кино >>
24 марта 2020
Пост генерального директора «Газпром-Медиа» сроком на три года займёт руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Место освободилось в январе после того, как Дмитрий Чернышенко стал вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Александр Жаров
фото: rbc.ru

Согласно РБК, на днях состоялась встреча Жарова с председателем совета директоров «Газпром-Медиа», предправления «Газпрома» Алексеем Миллером. Помимо Жарова, также рассматривалась кандидатура первого замгендиректора ВГТРК Андрея Кондрашова.

Александр Жаров руководил Роскомнадзором с 2012-го. Ранее он занимал посты замминистра связи и массовых коммуникаций, директора департамента пресс-службы, информации и протокола правительства, заместителя гендиректора ВГТРК, пресс-секретаря премьера Михаила Фрадкова и пресс-секретаря Минздрава. После его вступления в новую должность место главы Ромкомнадзора может занять Андрей Липов, в настоящее время возглавляющий управление президента России по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.

Дмитрий Чернышенко возглавлял «Газпром-Медиа» с 2015 года. В настоящее время холдингу принадлежат телеканалы НТВ, ТНТ, «Пятница», «Матч ТВ», ТВ3, радиостанции «Эхо Москвы», «Авторадио», «Юмор FM», кинокомпания «Централ Партнершип», ИД «7 Дней» и другие.
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