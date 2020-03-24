Александр Жаров из Роскомнадзора назначен гендиректором холдинга «Газпром-Медиа»

Пост генерального директора «Газпром-Медиа» сроком на три года займёт руководитель Роскомнадзора Александр Жаров
. Место освободилось в январе после того, как Дмитрий Чернышенко
стал вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина
. Об этом сообщает
пресс-служба холдинга.
Согласно РБК
, на днях состоялась встреча Жарова с председателем совета директоров «Газпром-Медиа», предправления «Газпрома» Алексеем Миллером
. Помимо Жарова, также рассматривалась кандидатура первого замгендиректора ВГТРК Андрея Кондрашова
.
Александр Жаров руководил Роскомнадзором с 2012-го. Ранее он занимал посты замминистра связи и массовых коммуникаций, директора департамента пресс-службы, информации и протокола правительства, заместителя гендиректора ВГТРК, пресс-секретаря премьера Михаила Фрадкова
и пресс-секретаря Минздрава. После его вступления в новую должность место главы Ромкомнадзора может занять Андрей Липов
, в настоящее время возглавляющий управление президента России по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.
Дмитрий Чернышенко возглавлял «Газпром-Медиа» с 2015 года. В настоящее время холдингу принадлежат телеканалы НТВ, ТНТ, «Пятница», «Матч ТВ», ТВ3, радиостанции «Эхо Москвы», «Авторадио», «Юмор FM», кинокомпания «Централ Партнершип», ИД «7 Дней» и другие.