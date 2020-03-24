Евгений Миронов снялся в «Пробуждении»

По сюжету главный герой Павел Фролов (Евгений Миронов) переживает трагедию: вместе с семьей он попадает в страшную автомобильную катастрофу. После этого жизнь Павла оказывается разорвана на две параллельные реальности – в одной из них в катастрофе выжил его сын Кирилл, в другой – его жена Светлана. Каждое утро, проснувшись, Павел обнаруживает себя поочередно то в реальности с сыном, то с женой. Обе реальности настолько убедительны, что в течение фильма Павел проживает как бы две жизни. В каждой из этих жизней он пытается узнать, кто или что стоит за аварией, чтобы попытаться соединить две реальности воедино. А заодно вернуть уважение сына и любовь жены, общению с которыми раньше часто предпочитал работу.
«Мой персонаж – детектив от Бога! Ему нужно было, расследуя по пути огромное количество преступлений, раскрыть самое главное преступление, связанное с ним лично. И вот тут у нас было много разных вариантов, и я рад, что мы пришли к решению, которое устраивало всех!» – говорит Миронов.