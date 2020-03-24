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Евгений Миронов снялся в «Пробуждении»

24 марта
2020 год

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24 марта 2020
В Москве завершились съемки детективного сериала «Пробуждение» с Евгением Мироновым, сообщает пресс-служба кинокомпании Star Media, которая занималась производством ленты.

Евгений Миронов снялся в «Пробуждении»
фото: Пресс-служба Star Media

По сюжету главный герой Павел Фролов (Евгений Миронов) переживает трагедию: вместе с семьей он попадает в страшную автомобильную катастрофу. После этого жизнь Павла оказывается разорвана на две параллельные реальности – в одной из них в катастрофе выжил его сын Кирилл, в другой – его жена Светлана. Каждое утро, проснувшись, Павел обнаруживает себя поочередно то в реальности с сыном, то с женой. Обе реальности настолько убедительны, что в течение фильма Павел проживает как бы две жизни. В каждой из этих жизней он пытается узнать, кто или что стоит за аварией, чтобы попытаться соединить две реальности воедино. А заодно вернуть уважение сына и любовь жены, общению с которыми раньше часто предпочитал работу.

«Мой персонаж – детектив от Бога! Ему нужно было, расследуя по пути огромное количество преступлений, раскрыть самое главное преступление, связанное с ним лично. И вот тут у нас было много разных вариантов, и я рад, что мы пришли к решению, которое устраивало всех!» – говорит Миронов.

Работа над фильмом велась на протяжении нескольких лет. Режиссером драмы выступил Эдуард Парри («Маэстро», «Шулер»). В актерский состав вошли Александр Робак, Руслан Герман, Наталия Вдовина, Яна Сексте, Агриппина Стеклова, Александр Новин, Анастасия Стежко и другие.

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