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«Паромщица» с Глафирой Тархановой выходит 30 марта

24 марта
2020 год

Новости кино >>
24 марта 2020
30 марта в 21:00 на «России 1» состоится премьера сериала Максима Демченко «Паромщица» с Глафирой Тархановой в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала.

«Паромщица» с Глафирой Тархановой выходит 30 марта
фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»

В центре сюжета семья Титовых – Надя (Глафира Тарханова), муж Лёва (Александр Ратников) и их четырёхлетний сын Костя. Они возвращаются в родной город Излучинск после учёбы в Москве. Вскоре Надя узнает, что у отца (Вадим Андреев) серьёзный конфликт с односельчанами. Всё дело в том, что он ограничил доступ в заповедную зону, что совсем не на руку паромщику Харитонычу (Александр Пашутин), которого убивают по странному стечению обстоятельств. Надя становится главной подозреваемой и попадает в тюрьму. Освободившись, она понимает, что никакой прежней жизни у нее больше нет. У мужа новая семья. А единственная работа, которую теперь Наде могут предложить – стать паромщицей на том самом судне, которое сломало всю ее жизнь, разрушило семью и отняло самое дорогое – сына.

«Никто из нас не знает, к чему приведет нас судьба, что случится завтра. И с моей героиней как раз и происходит то, чего она ожидать никак не могла. У нее есть ребенок, ради которого она на все готова. Такие фундаментальные вещи для каждой женщины близки. Да, ради этого на многое можно пойти», – отметила Тарханова.
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