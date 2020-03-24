«Паромщица» с Глафирой Тархановой выходит 30 марта

В центре сюжета семья Титовых – Надя (Глафира Тарханова), муж Лёва (Александр Ратников) и их четырёхлетний сын Костя. Они возвращаются в родной город Излучинск после учёбы в Москве. Вскоре Надя узнает, что у отца (Вадим Андреев) серьёзный конфликт с односельчанами. Всё дело в том, что он ограничил доступ в заповедную зону, что совсем не на руку паромщику Харитонычу (Александр Пашутин), которого убивают по странному стечению обстоятельств. Надя становится главной подозреваемой и попадает в тюрьму. Освободившись, она понимает, что никакой прежней жизни у нее больше нет. У мужа новая семья. А единственная работа, которую теперь Наде могут предложить – стать паромщицей на том самом судне, которое сломало всю ее жизнь, разрушило семью и отняло самое дорогое – сына.
«Никто из нас не знает, к чему приведет нас судьба, что случится завтра. И с моей героиней как раз и происходит то, чего она ожидать никак не могла. У нее есть ребенок, ради которого она на все готова. Такие фундаментальные вещи для каждой женщины близки. Да, ради этого на многое можно пойти», – отметила Тарханова.