«Домашний» представил свои лучшие сериалы для онлайн-просмотра

«Домашний» представил подборку своих лучших сериалов собственного производства, которые можно посмотреть на сайте телеканала, уточняет пресс-служба.
фото: Пресс-служба телеканала «Домашний»
Драма«Вспоминая тебя» расскажет историю домохозяйки Людмилы (Елена Аросьева), которая вела тихую жизнь и обожала своих детей и мужа Андрея. Но вдруг супруг пропал без вести, уехав в Москву на электричке. Таксуя по ночам ради заработка, Людмила днем писала на все поисковые сайты и в организации, умоляя помочь найти мужа. И чудо свершилось – Андрей нашелся, но, как выяснилось, полностью забыл свою жизнь.
На сайте телеканала доступна еще одна новинка – лента «Меня зовут Саша» с Артемом Карасевым и Евгенией Вайс. По сюжету студентка мединститута забеременела от женатого парня, который потребовал избавиться от ребенка. Решив начать жизнь с чистого листа, Саша села на автобус до Москвы. На местах рядом с ней оказалась молодая пара – Миша и Вера. Приятное знакомство прервала страшная авария. Вера погибла, а Мишу и Сашу доставили в одну больницу. Когда девушка пришла в себя, то узнала, что ее новый знакомый в коме, а ее все принимают за погибшую Веру.
фото: Пресс-служба телеканала «Домашний»
В топе оказалась драма «Моя чужая дочка». По сюжету Анна и ее муж Сергей, успешный антиквар, готовятся стать родителями. Однако внезапно Сергей умирает от остановки сердца, а у женщины от переживаний случается выкидыш. Справившись с горем, Анна хочет усыновить из детдома 8-летнюю «проблемную» Галю, от которой все отказались. Единственный, кто может найти подход к девочке, – следователь Андрей, который расследует смерть мужа Анны, уверяя, что это было убийство. Эту тему в какой-то степени продолжит мелодрама «Чужой ребенок» с Марией Берсеневой. Это история успешной актрисы Надежды, которая оставляет свою карьеру и становится матерью чужого маленького мальчика.
Онлайн также можно посмотреть сериал «Чужая жизнь» с Ксенией Князевой. Актриса воплотила на экране образ успешной бизнес-леди Елены, чья идеальная жизнь рушится в один момент, когда девушка становится виновницей ДТП. Елена находит пострадавшего Алексея (Александр Пашков), чтобы помочь ему, и постепенно влюбляется.
На случай затяжного карантина «Домашний» представляет в свободном доступе четыре сезона сериала «Женский доктор», в последнем из которых главную роль исполнил Петр Рыков. А завершает топ лучших мелодрам турецкий хит – «Великолепный век». Телеканал приглашает своих зрителей окунуться в атмосферу гаремных интриг и понаблюдать за историей любви всемогущего султана Сулеймана и роковой Хюррем.