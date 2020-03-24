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«Домашний» представил свои лучшие сериалы для онлайн-просмотра

24 марта
2020 год

Новости кино >>
24 марта 2020
«Домашний» представил подборку своих лучших сериалов собственного производства, которые можно посмотреть на сайте телеканала, уточняет пресс-служба.

«Домашний» представил свои лучшие сериалы для онлайн-просмотра
фото: Пресс-служба телеканала «Домашний»

Драма «Вспоминая тебя» расскажет историю домохозяйки Людмилы (Елена Аросьева), которая вела тихую жизнь и обожала своих детей и мужа Андрея. Но вдруг супруг пропал без вести, уехав в Москву на электричке. Таксуя по ночам ради заработка, Людмила днем писала на все поисковые сайты и в организации, умоляя помочь найти мужа. И чудо свершилось – Андрей нашелся, но, как выяснилось, полностью забыл свою жизнь.

На сайте телеканала доступна еще одна новинка – лента «Меня зовут Саша» с Артемом Карасевым и Евгенией Вайс. По сюжету студентка мединститута забеременела от женатого парня, который потребовал избавиться от ребенка. Решив начать жизнь с чистого листа, Саша села на автобус до Москвы. На местах рядом с ней оказалась молодая пара – Миша и Вера. Приятное знакомство прервала страшная авария. Вера погибла, а Мишу и Сашу доставили в одну больницу. Когда девушка пришла в себя, то узнала, что ее новый знакомый в коме, а ее все принимают за погибшую Веру.

«Домашний» представил свои лучшие сериалы для онлайн-просмотра
фото: Пресс-служба телеканала «Домашний»

В топе оказалась драма «Моя чужая дочка». По сюжету Анна и ее муж Сергей, успешный антиквар, готовятся стать родителями. Однако внезапно Сергей умирает от остановки сердца, а у женщины от переживаний случается выкидыш. Справившись с горем, Анна хочет усыновить из детдома 8-летнюю «проблемную» Галю, от которой все отказались. Единственный, кто может найти подход к девочке, – следователь Андрей, который расследует смерть мужа Анны, уверяя, что это было убийство. Эту тему в какой-то степени продолжит мелодрама «Чужой ребенок» с Марией Берсеневой. Это история успешной актрисы Надежды, которая оставляет свою карьеру и становится матерью чужого маленького мальчика.

Подборку дополнила драма «Слепой поворот» с Евгенией Ахременко и Алексеем Матошиным. По сюжету каскадёрша Алиса после смерти супруга пытается продолжить семейное дело, но понимает, что ей тяжело без мужского надежного плеча. В любовном треугольнике оказывается и героиня сериала
«Люблю отца и сына» студентка Ира (Ксения Гусева), влюбленная в преподавателя, который старше ее на 15 лет. Только он настроен не так серьезно. Зато его родной сын Макс (Артур Сопельник) бросает на девушку отца влюбленные взгляды.

«Домашний» представил свои лучшие сериалы для онлайн-просмотра
фото: Пресс-служба телеканала «Домашний»

Онлайн также можно посмотреть сериал «Чужая жизнь» с Ксенией Князевой. Актриса воплотила на экране образ успешной бизнес-леди Елены, чья идеальная жизнь рушится в один момент, когда девушка становится виновницей ДТП. Елена находит пострадавшего Алексея (Александр Пашков), чтобы помочь ему, и постепенно влюбляется.

На случай затяжного карантина «Домашний» представляет в свободном доступе четыре сезона сериала «Женский доктор», в последнем из которых главную роль исполнил Петр Рыков. А завершает топ лучших мелодрам турецкий хит – «Великолепный век». Телеканал приглашает своих зрителей окунуться в атмосферу гаремных интриг и понаблюдать за историей любви всемогущего султана Сулеймана и роковой Хюррем.
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Домашний
персоны
Елена АросьеваЕвгения АхременкоМария БерсеневаЕвгения ВайсКсения ГусеваАртём КарасевКсения КнязеваАлексей МатошинАлександр ПашковПётр РыковАртур Сопельник
фильмы
Великолепный век. Империя КёсемВспоминая тебяЖенский доктор-4Люблю отца и сынаМеня зовут СашаМоя чужая дочкаСлепой поворотЧужая жизньЧужой ребёнок

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«Домашний» представил свои лучшие сериалы для онлайн-просмотра фотографии
«Домашний» представил свои лучшие сериалы для онлайн-просмотра фотографии
«Домашний» представил свои лучшие сериалы для онлайн-просмотра фотографии
«Домашний» представил свои лучшие сериалы для онлайн-просмотра фотографии
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