«Домашний» представил свои лучшие сериалы для онлайн-просмотра

анонс

Съемки «Хэдшота» стартуют в этом году.

24 марта

Александр Жаров из Роскомнадзора назначен гендиректором холдинга «Газпром-Медиа»

Место освободилось в январе после того, как Дмитрий Чернышенко стал вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.