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Александр Роднянский спродюсирует сериал о киберспорте

24 марта
2020 год

Новости кино >>
24 марта 2020
Компания Александра Роднянского и Сергея Мелькумова «Нон-Стоп Продакшн» займется производством сериала «Хэдшот» о современном киберспорте. Съемки драмы о молодых геймерах стартуют в этом году, а премьера состоится в 2021-м на Кинопоиске HD, сообщает пресс-служба проекта.


«Хэдшот» — это история об обычном подростке, геймере-любителе. Старшеклассник Денис — изгой и жертва буллинга в школе. Когда жизнь становится совсем невыносимой, на помощь приходит его собственный аватар из компьютерной игры. IIIRAM помогает герою обрести уверенность в себе, но методы вымышленного друга довольно сомнительны, а его советы чаще всего неэтичны. Жизнь героя резко меняется, когда тот попадает в мир профессионального киберспорта: первые деньги, новые знакомства и шанс добиться внимания девушки, о которой он раньше даже не мечтал.

«Сериалы для онлайн-платформ позволяют говорить на самые актуальные и насущные темы без стыдливых умолчаний и самоцензуры. «Хэдшот» изначально привлек нас не только остроумным приемом, придуманным Андреем Кургановым и Никитой Лазаренко, который позволяет показать мир компьютерных боев так, как его прежде никогда не показывали в сериалах, но и своей актуальностью», — отметил продюсер Александр Роднянский.
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