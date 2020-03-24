Александр Роднянский спродюсирует сериал о киберспорте

анонс

«Домашний» представил свои лучшие сериалы для онлайн-просмотра

24 марта

Александр Жаров из Роскомнадзора назначен гендиректором холдинга «Газпром-Медиа»

Место освободилось в январе после того, как Дмитрий Чернышенко стал вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.