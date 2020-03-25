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Правительство поручило закрыть кинотеатры в регионах

25 марта
2020 год

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25 марта 2020
По итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, проведённого 23 марта Татьяной Голиковой, правительство поручило временно закрыть кинотеатры в регионах. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

«Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», — говорится в поручении.


Контролировать соблюдение указанных ограничений предстоит Роспотребнадзору совместно с региональными органами исполнительной власти.

Ранее Министерство культуры РФ порекомендовало кинотеатрам приостановить показ фильмов с 23 марта. Соответствующий приказ подписан главой ведомства Ольгой Любимовой и доведён до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления в сфере культуры. Некоторые крупные сети ещё до приказа заявили о закрытии своих залов в ряде регионов России.

С 19 марта 2020 года режим повышенной готовности из-за коронавируса, предполагающий отмену культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, а также перевод образовательных учреждений на удалённый режим работы, введён во всех 85 субъектах Российской Федерации.
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