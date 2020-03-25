Правительство поручило закрыть кинотеатры в регионах

По итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, проведённого 23 марта Татьяной Голиковой
, правительство поручило временно закрыть кинотеатры в регионах. Соответствующий документ опубликован на сайте
кабмина.
«Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», —
говорится в поручении.
Контролировать соблюдение указанных ограничений предстоит Роспотребнадзору совместно с региональными органами исполнительной власти.
Ранее Министерство культуры РФ порекомендовало
кинотеатрам приостановить показ фильмов с 23 марта. Соответствующий приказ подписан главой ведомства Ольгой Любимовой
и доведён до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления в сфере культуры. Некоторые крупные сети ещё до приказа заявили
о закрытии своих залов в ряде регионов России.
С 19 марта 2020 года режим повышенной готовности из-за коронавируса, предполагающий отмену культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, а также перевод образовательных учреждений на удалённый режим работы, введён во всех 85 субъектах Российской Федерации.