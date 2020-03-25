Александру Прошкину исполнилось 80 лет

Сегодня, 25 марта, исполнилось 80 лет заслуженному деятелю искусств РСФСР, народному артисту России, члену президиума Национальной академии кинематографических искусств и наук России, выдающемуся кинорежиссёру и сценаристу Александру Прошкину.
Александр Анатольевич Прошкин родился 25 марта 1940 года в Ленинграде. В 1961-м окончил актёрский факультет ЛГИТМиКа (курс Бориса Зона), в 1968-м — Высшие режиссёрские курсы при Гостелерадио СССР. Начинал свой творческий путь в качестве актёра Ленинградского театра Комедии, где проработал с 1961-го по 1966-й. В 1966-1978 годах — режиссёр Главной редакции литературно-драматических программ Центрального телевидения, с 1978-го — режиссёр творческого объединения «Экран», а в 1987-м перешёл на киностудию «Мосфильм».