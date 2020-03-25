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Александру Прошкину исполнилось 80 лет

25 марта
2020 год

Новости кино >>
25 марта 2020
Сегодня, 25 марта, исполнилось 80 лет заслуженному деятелю искусств РСФСР, народному артисту России, члену президиума Национальной академии кинематографических искусств и наук России, выдающемуся кинорежиссёру и сценаристу Александру Прошкину.

Александру Прошкину исполнилось 80 лет
фото: film.ru

Александр Анатольевич Прошкин родился 25 марта 1940 года в Ленинграде. В 1961-м окончил актёрский факультет ЛГИТМиКа (курс Бориса Зона), в 1968-м — Высшие режиссёрские курсы при Гостелерадио СССР. Начинал свой творческий путь в качестве актёра Ленинградского театра Комедии, где проработал с 1961-го по 1966-й. В 1966-1978 годах — режиссёр Главной редакции литературно-драматических программ Центрального телевидения, с 1978-го — режиссёр творческого объединения «Экран», а в 1987-м перешёл на киностудию «Мосфильм».

В качестве режиссёра дебютировал в 1966-м постановкой фильма-спектакля «Закон пятого этажа». После ряда телеспектаклей, созданных для ЦТ, в 1975-м снял восьмисерийную мелодраму «Ольга Сергеевна» по повести Эдварда Радзинского «Воспоминания...», в которой солировала Татьяна Доронина. Известность Прошкину принесли фильмы, поставленные им в 80-е: мелодрама «Опасный возраст», биографический «Михайло Ломоносов» и «Холодное лето пятьдесят третьего...», в котором свою последнюю роль сыграл Анатолий Папанов.

Александру Прошкину исполнилось 80 лет
фото: кадр из фильма «Холодное лето пятьдесят третьего...»

На счету мастера 30 режиссёрских работ, среди которых также такие фильмы и сериалы, как «Стратегия риска», «Инспектор Гулл», «Частное лицо», «Николай Вавилов», «Увидеть Париж и умереть», «Чёрная вуаль», «Русский бунт», «Трио», «Доктор Живаго», «Живи и помни», «Чудо», «Искупление», «Охрана» и «Райские кущи». В настоящий момент работает над вестерном «Сарматы» с участием Карины Андоленко, Виктора Сухорукова и Василия Мищенко.

Лауреат Государственной премии СССР и ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Его сын Андрей пошёл по стопам отца, став режиссёром.
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Александру Прошкину исполнилось 80 лет фотографии
Александру Прошкину исполнилось 80 лет фотографии
«Холодное лето пятьдесят третьего...»
Александру Прошкину исполнилось 80 лет фотографии
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