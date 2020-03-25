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Совет директоров киностудии Горького утвердил концепцию развития

25 марта
2020 год

Новости кино >>
25 марта 2020
Стратегию развития киностудии имени Горького на 2020—2026 год обсудили и утвердили на прошедшем в Минкультуры России Совете директоров, в состав которого входит Министр культуры РФ Ольга Любимова. В обсуждении также приняли участие вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» Дмитрий Пристансков, замминистра культуры РФ Николай Овсиенко, генеральный директор киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева и заместитель директора – руководитель экспертного центра НП «Российский институт директоров» Екатерина Никитчанова. Поводом для подготовки нового программного документа послужило текущее состояние студии.

Совет директоров киностудии Горького утвердил концепцию развития
фото: mkrf.ru

Как отмечается на сайте ведомства, под руководством Юлианы Слащевой был проведён внутренний аудит по всем направлениям, благодаря чему стало известно о плачевном состоянии инфраструктурного комплекса кинопроизводителя, «доход которого составляли средства, полученные от сдачи помещений в аренду, при том, что создание фильмов приносило лишь 4%».

«Мы планируем постепенно построить на базе киностудии Горького креативный кластер производства различного аудио-визуального контента. Речь не только об игровом кино, а также о документальном, научно-популярном, любом другом цифровом контенте, преимущественно для сети интернет – это сегодня объективное требование рынка», – сообщила Слащева, добавив, что студия займётся восстановлением производства детско-семейного и молодёжного кино, а также привлечёт к работе творческие группы для создания документальных и научно-популярных фильмов, что позволит ей стать лидером в производстве этого вида контента. Кроме того, в планах – сформирование «экосистемы», включающей в себя собственную киношколу, музей и курсы для студентов. Но в первую очередь следует провести капитальный ремонт основного комплекса киностудии в Москве на улице Эйзенштейна, находящегося в предаварийном состоянии.

Ольга Любимова
фото: mkrf.ru

«Я поддерживаю текущую версию стратегии, она направлена на реализацию ряда инициатив Министерства. Создание детско-юношеского, документального и научно-полярного кино – объективное требование аудитории, у которой в последние годы становится всё более востребованным контент отечественного производства. В то же время, стратегия учитывает текущие рыночные условия и особенности современного потребления информации», – подытожила заседание Ольга Любимова.

В киностудии имени Горького уже приступили к созданию неигровых лент. Согласно пресс-службе студии, две недели назад одновременно в 15 странах стартовали съёмки ленты с рабочим названием «ВиRus», которая расскажет, как пандемия коронавируса изменила жизнь наших соотечественников по всему миру.

кадр из фильма «ВиRus»
фото: пресс-служба киностудии имени Горького

По словам Юлианы Слащевой, «в основе картины – видео-дневники русскоязычных людей, живущих в разных уголках мира, от Шанхая до Барселоны, от Сиднея до Дублина. Владельцы ресторанов, фрилансеры, врачи, актёры, студенты, вынужденные уйти в изоляцию, делятся событиями повседневной жизни, своими чувствами, страхами и мыслями о происходящем вокруг. Режиссёр фильма Алексей Кобылков вместе с героями пытается разобраться, как распространение коронавируса формирует новое ощущение реальности и личного пространства».

«Изоляция, в которой фактически оказался весь мир, для многих обернулась столкновением с собственным одиночеством, – отметила креативный продюсер студии Анастасия Рыцина, – и нам интересно, были ли наши герои готовы к таким переменам в своей жизни, как отразится изоляция на их бизнесе, семье, личной жизни и каким образом каждый из них распорядится часами в одиночестве».
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