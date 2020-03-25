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Новости кино Совет директоров киностудии Горького утвердил концепцию развития Студия вернётся к созданию детских и юношеских фильмов, а также займётся производством неигровых и научно-популярных лент.

Новости кино Правительство поручило закрыть кинотеатры в регионах Это временная мера по предупреждению распространения коронавируса на территории России.

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