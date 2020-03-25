Совет директоров киностудии Горького утвердил концепцию развития

Стратегию развития киностудии имени Горького на 2020—2026 год обсудили и утвердили на прошедшем в Минкультуры России Совете директоров, в состав которого входит Министр культуры РФ Ольга Любимова. В обсуждении также приняли участие вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» Дмитрий Пристансков, замминистра культуры РФ Николай Овсиенко, генеральный директор киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева и заместитель директора – руководитель экспертного центра НП «Российский институт директоров» Екатерина Никитчанова. Поводом для подготовки нового программного документа послужило текущее состояние студии.
Как отмечается на сайте ведомства, под руководством Юлианы Слащевой был проведён внутренний аудит по всем направлениям, благодаря чему стало известно о плачевном состоянии инфраструктурного комплекса кинопроизводителя, «доход которого составляли средства, полученные от сдачи помещений в аренду, при том, что создание фильмов приносило лишь 4%».
«Мы планируем постепенно построить на базе киностудии Горького креативный кластер производства различного аудио-визуального контента. Речь не только об игровом кино, а также о документальном, научно-популярном, любом другом цифровом контенте, преимущественно для сети интернет – это сегодня объективное требование рынка», – сообщила Слащева, добавив, что студия займётся восстановлением производства детско-семейного и молодёжного кино, а также привлечёт к работе творческие группы для создания документальных и научно-популярных фильмов, что позволит ей стать лидером в производстве этого вида контента. Кроме того, в планах – сформирование «экосистемы», включающей в себя собственную киношколу, музей и курсы для студентов. Но в первую очередь следует провести капитальный ремонт основного комплекса киностудии в Москве на улице Эйзенштейна, находящегося в предаварийном состоянии.
«Я поддерживаю текущую версию стратегии, она направлена на реализацию ряда инициатив Министерства. Создание детско-юношеского, документального и научно-полярного кино – объективное требование аудитории, у которой в последние годы становится всё более востребованным контент отечественного производства. В то же время, стратегия учитывает текущие рыночные условия и особенности современного потребления информации», – подытожила заседание Ольга Любимова.
В киностудии имени Горького уже приступили к созданию неигровых лент. Согласно пресс-службе студии, две недели назад одновременно в 15 странах стартовали съёмки ленты с рабочим названием «ВиRus», которая расскажет, как пандемия коронавируса изменила жизнь наших соотечественников по всему миру.
фото: пресс-служба киностудии имени Горького
По словам Юлианы Слащевой, «в основе картины – видео-дневники русскоязычных людей, живущих в разных уголках мира, от Шанхая до Барселоны, от Сиднея до Дублина. Владельцы ресторанов, фрилансеры, врачи, актёры, студенты, вынужденные уйти в изоляцию, делятся событиями повседневной жизни, своими чувствами, страхами и мыслями о происходящем вокруг. Режиссёр фильма Алексей Кобылков вместе с героями пытается разобраться, как распространение коронавируса формирует новое ощущение реальности и личного пространства».
«Изоляция, в которой фактически оказался весь мир, для многих обернулась столкновением с собственным одиночеством, – отметила креативный продюсер студии Анастасия Рыцина, – и нам интересно, были ли наши герои готовы к таким переменам в своей жизни, как отразится изоляция на их бизнесе, семье, личной жизни и каким образом каждый из них распорядится часами в одиночестве».