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«Т-34» понравился японцам

25 марта
2020 год

Новости кино >>
25 марта 2020
«Т-34» Алексея Сидорова пользуется невероятной популярностью в Японии. Под влиянием фильма японские фанаты даже рисуют весьма занимательные фан-арты.

Согласно пресс-службе кинокомпании «Марс Медиа», участвовавшей в создании фильма, картина вышла в Стране восходящего солнца в конце 2019 года сразу в трёх версиях – международной, русской и версии IMAX, что, как отмечает прокатчик Twin Co, «особый случай в Японии».

«Т-34» понравился японцам
фото: кадр из фильма «Т-34»

Фильм продолжает работать в прокате: его посмотрело более 65 тысяч зрителей, а кассовые сборы приближаются к 100 млн йен или 900 тысячам долларов.

По словам представителя прокатчика Chiho Maeta, «в Японии выходит не так много русских фильмов. Хорошие результаты показывали "Утомлённые солнцем", однако это было довольно давно. "Т-34" демонстрируется в кинотеатрах более пяти месяцев, став самым кассовым российским фильмом за последние 20 лет».
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Фильм «Т-34» показал лучшие в Японии сборы среди российских картин за последние 20 лет
персоны
Алексей Сидоров
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Т-34Утомлённые солнцем

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