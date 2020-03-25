«Т-34» понравился японцам

Согласно пресс-службе кинокомпании «Марс Медиа», участвовавшей в создании фильма, картина вышла в Стране восходящего солнца в конце 2019 года сразу в трёх версиях – международной, русской и версии IMAX, что, как отмечает прокатчик Twin Co, «особый случай в Японии».
фото: кадр из фильма «Т-34»
Фильм продолжает работать в прокате: его посмотрело более 65 тысяч зрителей, а кассовые сборы приближаются к 100 млн йен или 900 тысячам долларов.
По словам представителя прокатчика Chiho Maeta, «в Японии выходит не так много русских фильмов. Хорошие результаты показывали "Утомлённые солнцем", однако это было довольно давно. "Т-34" демонстрируется в кинотеатрах более пяти месяцев, став самым кассовым российским фильмом за последние 20 лет».