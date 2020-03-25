Павел Бардин
впервые снимет семейную комедию. Создателю «России-88
» доверили режиссёрское кресло фильма «Мой папа – вождь!
» с Дмитрием Нагиевым
в главной роли, сообщает пресс-служба компании «Окапи продакшн», отвечающей за производство картины.
«Думаю, зритель ждёт фильмов, увлекающих и взрослых, и детей, динамичных, с многослойным юмором. Легкая семейная комедия, на самом деле, сложный жанр, чем лично мне и интересен», –
говорит режиссёр.
Зрителей ожидает история о капитане дальнего плавания, который стал вождём африканского племени. О его возвращении на Родину и попытках найти общий язык со своей женой и девятилетним сыном, которым мешают его дикарские замашки. Но, как известно, для каждого мальчишки папа — герой, даже если для всех остальных он — клоун.
За визуальную составляющую картины отвечает оператор Леван Капанадзе
. В настоящее время идёт подготовительный период. Съёмки запланированы на конец весны 2020-го.
Ранее постановщиком ленты числился Кирилл Плетнёв
, однако сейчас он остаётся только её сценаристом.