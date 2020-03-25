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Павел Бардин впервые снимет семейную комедию

25 марта
2020 год

Новости кино >>
25 марта 2020
Павел Бардин впервые снимет семейную комедию. Создателю «России-88» доверили режиссёрское кресло фильма «Мой папа – вождь!» с Дмитрием Нагиевым в главной роли, сообщает пресс-служба компании «Окапи продакшн», отвечающей за производство картины.

Павел Бардин
фото: youtube.com

«Думаю, зритель ждёт фильмов, увлекающих и взрослых, и детей, динамичных, с многослойным юмором. Легкая семейная комедия, на самом деле, сложный жанр, чем лично мне и интересен», – говорит режиссёр.

Зрителей ожидает история о капитане дальнего плавания, который стал вождём африканского племени. О его возвращении на Родину и попытках найти общий язык со своей женой и девятилетним сыном, которым мешают его дикарские замашки. Но, как известно, для каждого мальчишки папа — герой, даже если для всех остальных он — клоун.

Павел Бардин впервые снимет семейную комедию

За визуальную составляющую картины отвечает оператор Леван Капанадзе. В настоящее время идёт подготовительный период. Съёмки запланированы на конец весны 2020-го.

Ранее постановщиком ленты числился Кирилл Плетнёв, однако сейчас он остаётся только её сценаристом.
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