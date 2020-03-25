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Якутское кино покажут онлайн

25 марта
2020 год

Новости кино >>
25 марта 2020
В период перехода на удалённую работу и обучение зрители смогут познакомиться с «феноменом якутского кино» благодаря онлайн-кинотеатру Sakhamovie, открывшему бесплатный доступ ко многим якутским фильмам. Картины будут доступны до 10 апреля 2020 года, уточняет пресс-центр Республики Саха (Якутия).

Якутское кино покажут онлайн
фото: кадр из фильма «Костёр на ветру»

Сейчас можно бесплатно посмотреть титулованные картины, отмеченные национальными и международными наградами. Например, драму Дмитрия Давыдова «Костёр на ветру», представленную в 2016-м на кинофестивале в Корее, детектив Костаса Марсана «Мой убийца» или киноальманах «Я люблю тебя, Якутск».

Новые возможности для аудитории создают и другие якутские организации. В частности, национальная вещательная компания «Саха» будет показывать якутские фильмы в своём эфире.
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