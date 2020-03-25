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Российская киноаудитория уходит в онлайн

25 марта
2020 год

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25 марта 2020
Фонд кино опубликовал отчет в рамках своего проекта «Кинозритель» по результатам уик-энда 19-22 марта, когда прокат показал худший показатель за последние 10 лет из-за того, что часть кинотеатров приостановила свою работу на время пандемии коронавируса.

Российская киноаудитория уходит в онлайн
фото: pixabay.com

«Кинозритель» – первый российский трекер киноаудитории, призванный дать игрокам киноиндустрии доступ к оперативным данным о половозрастной структуре посетителей кинотеатров по итогам каждого уикенда, уровне удовлетворенности просмотренным фильмом, причинах его выбора. Сотрудники проекта еженедельно опрашивают зрителей в кинотеатрах страны, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре – крупнейших городах по кинотеатральной посещаемости. Начиная с прошедшего уик-энда опросы в кинотеатрах приостановлены. Команда проекта «Кинозритель» будет фиксировать трансформацию модели поведения киноаудитории при помощи телефонного опроса кинозрителей данных городов, ранее принимавших участие в опросе на выходе из зала после сеанса фильма.

По данным такого опроса кинозрителей Москвы и Санкт-Петербурга 31% киноаудитории планировал поход в кино в минувший уикенд, но в итоге не посетил кинотеатр. К решению отменить поход в кино пришли порядка 30% киноаудитории каждой возрастной группы, за исключением аудитории старше 45 лет, среди которой доля отменивших поход в кино составила 47%.

Основной причиной, побудившей кинозрителей отложить поход в кино, стало стремление не выходить из дома без лишней необходимости: в среднем 45% планировавшей, но не посетившей кинотеатр аудитории. Среди аудитории 35-44 лет большинство (59%) сослались на эту причину. Появление неотложных дел побудило отменить поход в кино 22% респондентов, причем среди подростковой аудитории это основная причина (44% зрителей в возрасте 12-17 лет). 13% респондентов не пошли в кино, так как кинотеатр закрыт. Отсутствие удобного сеанса и фильма в репертуаре в целом стало причиной отказа от похода в кино для 5% и 3% опрошенных соответственно. 4% кинозрителей не нашли компанию для похода в кино. Больше половины респондентов (58%) не планировали поход в кино в минувший уикенд, большинство из них относятся к редко ходящей аудитории (посещение кинотеатра не чаще чем 1-2 раза в три месяца).

Что касается планирования просмотра фильмов на ближайшие две недели, то только 22% респондентов планируют посмотреть фильм в кинотеатре. Приоритетом является домашний онлайн-просмотр. 50% киноаудитории планируют скачивание или бесплатный просмотр онлайн, 48% планируют просмотр в онлайн-кинотеатре, 34% - на YouTube. Не планируют смотреть фильмы в ближайшие две недели 13% киноаудитории.

С 19 марта во всех субъектах РФ введен режим повышенной готовности из-за коронавируса, предполагающий отмену культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, а также перевод образовательных учреждений на удалённый режим работы. По итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, проведённого 23 марта Татьяной Голиковой, правительство поручило временно закрыть кинотеатры в регионах.
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