Не стало Инны Макаровой

Не стало заслуженной артистки РСФСР, народной артистки РСФСР и СССР, знаменитой советской и российской актрисы Инны Макаровой
, ей было 93 года, сообщает ТАСС
со ссылкой на дочь Макаровой – актрису и режиссёра Наталью Бондарчук
.
Инна Владимировна Макарова
родилась 28 июля 1926
года в городке Тайга Сибирского края. Детство и юность будущая актриса провела в Новосибирске. В 1948-м окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии, где училась в мастерской Сергея Герасимова
и Тамары Макаровой
. С 1948-го – актриса Театра-студии киноактёра.
В кино дебютировала ещё будучи студенткой. Сначала была эпизодическая роль партизанки в картине «Это было в Донбассе
», вышедшей в 1945-м. А затем она вместе с другими учениками Герасимова сыграла в его «Молодой гвардии
», где предстала в образе Любови Шевцовой. В 1957-м прославилась ролью Кати Петрашень в «Высоте
» Александра Зархи
. Всего на счету актрисы более 50
ролей в кино и на телевидении, среди которых Нонна Снегирёва («Дело Румянцева
»), Надя Ерохина («Девчата
»), Анфиса Пеженова («Женитьба Бальзаминова
»), Дуся Кузина («Женщины
»), Настасья («Преступление и наказание
») и другие запоминающиеся образы.
Была замужем за Сергеем Бондарчуком
, их дочь Наталья впоследствии стала актрисой и режиссёром. Лауреат десятка престижных наград, включая Сталинскую премию, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Дружбы и Трудового Красного Знамени и специального приза фестиваля «Виват кино России!».