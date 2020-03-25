Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Не стало Инны Макаровой

25 марта
2020 год

Новости кино >>
25 марта 2020
Не стало заслуженной артистки РСФСР, народной артистки РСФСР и СССР, знаменитой советской и российской актрисы Инны Макаровой, ей было 93 года, сообщает ТАСС со ссылкой на дочь Макаровой – актрису и режиссёра Наталью Бондарчук.

Не стало Инны Макаровой
фото: culture.ru

Инна Владимировна Макарова родилась 28 июля 1926 года в городке Тайга Сибирского края. Детство и юность будущая актриса провела в Новосибирске. В 1948-м окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии, где училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. С 1948-го – актриса Театра-студии киноактёра.

В кино дебютировала ещё будучи студенткой. Сначала была эпизодическая роль партизанки в картине «Это было в Донбассе», вышедшей в 1945-м. А затем она вместе с другими учениками Герасимова сыграла в его «Молодой гвардии», где предстала в образе Любови Шевцовой. В 1957-м прославилась ролью Кати Петрашень в «Высоте» Александра Зархи. Всего на счету актрисы более 50 ролей в кино и на телевидении, среди которых Нонна Снегирёва («Дело Румянцева»), Надя Ерохина («Девчата»), Анфиса Пеженова («Женитьба Бальзаминова»), Дуся Кузина («Женщины»), Настасья («Преступление и наказание») и другие запоминающиеся образы.

Была замужем за Сергеем Бондарчуком, их дочь Наталья впоследствии стала актрисой и режиссёром. Лауреат десятка престижных наград, включая Сталинскую премию, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Дружбы и Трудового Красного Знамени и специального приза фестиваля «Виват кино России!».
версия для печати
Поиск по меткам
Великие актеры
персоны
Наталья БондарчукСергей БондарчукСергей ГерасимовАлександр ЗархиИнна МакароваТамара Макарова
фильмы
ВысотаДевчатаДело РумянцеваЖенитьба БальзаминоваЖенщиныМолодая гвардияПреступление и наказаниеЭто было в Донбассе

фотографии >>
«Молодая гвардия»
Не стало Инны Макаровой фотографии
Не стало Инны Макаровой фотографии
Не стало Инны Макаровой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Инна Макарова
25 марта ушла из жизни актриса Инна Макарова.
Анатолий Мокренко
24 марта ушёл из жизни актёр, оперный певец Анатолий Мокренко.
Николай Боярчиков
22 марта ушёл из жизни танцовщик, балетмейстер Николай Боярчиков.
Эрнст Зорин
22 марта ушёл из жизни актёр Эрнст Зорин.

День рождения >>

Тамара Акулова
Юрий Дуванов
Ярослав Жалнин
Ольга Лерман
Марина Орлова
Ксения Раппопорт
Анна Слынько
Анна Слю
Елена Фадеева
Валерий Инкижинов
Кари Матчетт
Сара Джессика Паркер
Ли Пейс
Эдгар Рамирес
Симона Синьоре
Шон Фэрис
все родившиеся 25 марта >>

Афиша кино >>

Керосин
драма, мистика
Россия, 2019
Страшные истории для рассказа у костра
фильм ужасов
Казахстан, 2018
Human Lost: Исповедь неполноценного человека
боевик, драма, научная фантастика, экранизация
Япония, 2019
Последняя фантазия
драма, исторический фильм, приключения, фэнтези, экранизация
Иран, 2018
Мегащенки и Расти на Диноострове
детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Канада, США, 2019
Отдай свою душу
мистика, фильм ужасов, фэнтези
ЮАР, 2019
Туннель: Опасно для жизни
триллер
Норвегия, 2019
Афера в Майами
триллер, шпионский фильм, экранизация
Бельгия, Бразилия, Испания, Франция, 2019
Мой друг мистер Персиваль
драма, приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Австралия, 2019
Номер 1
Россия, 2020
Тайная жизнь
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Германия, США, 2019
Тролли: Мировой тур
комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен