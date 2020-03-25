Борис Гуц рассказал о свободе кино, снятого на телефон

«Я в принципе не представлял, как можно снимать историю про двух простых ребят, живущих в какой-то хрущевке, классически – по меткам, со специальным светом. Почти любому зрителю тяжело сразу войти в эти правила игры – по разным причинам: и то, что это снято на мобильный телефон, это своеобразная стилистика, и то, что это мокьюментари и герои вдруг неожиданно смотрят в камеру. Я люблю такое кино, я люблю, когда ломают четвертую стену. Кого-то тошнит от ручной камеры, а меня – нет. В конце концов надо снимать кино такое, какое ты сам хочешь видеть на экране», – отметил Гуц.
Борис Гуц окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров в 2012 году. Автор трех полнометражных фильмов, два из которых целиком сняты на смартфон, что стало первым случаем в России. Участник и победитель около 20 кинофестивалей. Обладатель Гран-При Всероссийского фестиваля «Окно в Европу» 2019 года за фильм «Смерть нам к лицу». Номинант на премию «Ника»