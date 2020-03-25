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Полина Максимова рассказала о сериале «257 причин, чтобы жить»

25 марта
2020 год

Новости кино >>
25 марта 2020
Видеосервис START провел онлайн-премьеру своего нового проекта «257 причин, чтобы жить», который уже в ночь со среды на четверг будет доступен зрителям. В связи с пандемией коронавируса премьера прошла без журналистов, но это не помешало почти всей съемочной группе проекта собраться вместе в небольшой студии. Исключением стал только режиссер Максим Свешников, ответственно выбравший самоизоляцию. Как уточнила пресс-служба сервиса, всем находящимся в студии измерили температуру и снабдили антисептиком, а также, естественно, игристым, хотя врачи и предупреждают, что алкоголь не только не спасает от коронавируса, но и вредит здоровью.

Полина Максимова рассказала о сериале «257 причин, чтобы жить»
фото: Пресс-служба видеосервиса START

Главная героиня сериала «257 причин, чтобы жить» Женя Короткова в исполнении специально для съемок побрившейся налысо Полины Максимовой переживает ремиссию и собирается вернуться наконец к обычной, как кажется здоровым людям, жизни: встречаться с бойфрендом (Сергей Годин), ходить на работу, общаться с младшей сестрой (Дарья Руденок), которая за время болезни Жени уже успела стать микроблогером. Только вот выясняется, что здоровой, пусть пока и условно, Женя никому особо и не нужна: молодой человек уже несколько месяцев встречается с жениным лечащим врачом (Анна Невская), подружки по офису (Юлия Топольницкая и Анастасия Попова) боятся заразиться раком, а сестра-инстаграмщица не хочет терять свой заработок от людей, жертвовавших на лечение Жени.

«Я не могу сказать, что делала что-то особенное. Люди с такой болезнью ходят среди нас, и мою семью это тоже не обошло. Я знаю, как человек уходит. Но наш сериал не об этом – он не про болезнь, он про жизнь», – рассказала Полина Максимова, по мнению которой «257 причин, чтобы жить» становится актуальным особенно сейчас в связи с пандемией коронавируса.

Актриса призналась, что ее героиня вдохновила на то, чтобы самой задуматься и записать в блокнот свои желания, причины, чтобы жить. Креативный продюсер проекта Алексей Ляпичев отметил, что подобный список – дело непростое, особенно после того, как запишешь первые 15-20 желаний.

«Но если себя в этот момент преодолеть и писать дальше, то таких причин находится всё больше. Число 257 нам показалось оптимальным, и мы, действительно, будем надеяться на 257 серий», – пошутил Ляпичев.

В первом сезоне сериала 13 серий, они будут выходить на видеосервисе START раз в неделю по четвергам, однако с 25 марта будут доступные сразу два первых эпизода проекта.

Международная премьера сериала «257 причин, чтобы жить» должна была состояться буквально завтра на фестивале CanneSeries. Однако из-за коронавируса смотр был перенесен на осень, что, впрочем, как говорит генеральный директор видеосервиса START Юлия Миндубаева, не мешает проекту быть показанным международной аудитории осенью, российская премьера на это не влияет.

Сериал «257 причин, чтобы жить» на видеосервисе START с 26 марта.

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Полина Максимова рассказала о сериале «257 причин, чтобы жить» фотографии
Полина Максимова рассказала о сериале «257 причин, чтобы жить» фотографии
Полина Максимова рассказала о сериале «257 причин, чтобы жить» фотографии
Полина Максимова рассказала о сериале «257 причин, чтобы жить» фотографии
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