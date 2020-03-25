Полина Максимова рассказала о сериале «257 причин, чтобы жить»

Видеосервис START провел онлайн-премьеру своего нового проекта «257 причин, чтобы жить», который уже в ночь со среды на четверг будет доступен зрителям. В связи с пандемией коронавируса премьера прошла без журналистов, но это не помешало почти всей съемочной группе проекта собраться вместе в небольшой студии. Исключением стал только режиссер Максим Свешников, ответственно выбравший самоизоляцию. Как уточнила пресс-служба сервиса, всем находящимся в студии измерили температуру и снабдили антисептиком, а также, естественно, игристым, хотя врачи и предупреждают, что алкоголь не только не спасает от коронавируса, но и вредит здоровью.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
Главная героиня сериала «257 причин, чтобы жить» Женя Короткова в исполнении специально для съемок побрившейся налысо Полины Максимовой переживает ремиссию и собирается вернуться наконец к обычной, как кажется здоровым людям, жизни: встречаться с бойфрендом (Сергей Годин), ходить на работу, общаться с младшей сестрой (Дарья Руденок), которая за время болезни Жени уже успела стать микроблогером. Только вот выясняется, что здоровой, пусть пока и условно, Женя никому особо и не нужна: молодой человек уже несколько месяцев встречается с жениным лечащим врачом (Анна Невская), подружки по офису (Юлия Топольницкая и Анастасия Попова) боятся заразиться раком, а сестра-инстаграмщица не хочет терять свой заработок от людей, жертвовавших на лечение Жени.
«Я не могу сказать, что делала что-то особенное. Люди с такой болезнью ходят среди нас, и мою семью это тоже не обошло. Я знаю, как человек уходит. Но наш сериал не об этом – он не про болезнь, он про жизнь», – рассказала Полина Максимова, по мнению которой «257 причин, чтобы жить» становится актуальным особенно сейчас в связи с пандемией коронавируса.
Актриса призналась, что ее героиня вдохновила на то, чтобы самой задуматься и записать в блокнот свои желания, причины, чтобы жить. Креативный продюсер проекта Алексей Ляпичев отметил, что подобный список – дело непростое, особенно после того, как запишешь первые 15-20 желаний.
«Но если себя в этот момент преодолеть и писать дальше, то таких причин находится всё больше. Число 257 нам показалось оптимальным, и мы, действительно, будем надеяться на 257 серий», – пошутил Ляпичев.
В первом сезоне сериала 13 серий, они будут выходить на видеосервисе START раз в неделю по четвергам, однако с 25 марта будут доступные сразу два первых эпизода проекта.
Международная премьера сериала «257 причин, чтобы жить» должна была состояться буквально завтра на фестивале CanneSeries. Однако из-за коронавируса смотр был перенесен на осень, что, впрочем, как говорит генеральный директор видеосервиса STARTЮлия Миндубаева, не мешает проекту быть показанным международной аудитории осенью, российская премьера на это не влияет.