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Телеканал «Кино ТВ» запускает стримы «Одни дома»

26 марта
2020 год

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26 марта 2020
26 марта в 20.00 телеканал «Кино ТВ» запускает серию стримов со звездами киноиндустрии «Одни дома» о выживании в условиях самоизоляции. Ведущими проекта станут виджей MTV Александр Анатольевич и корреспондент телеканала Максим Заговора, сообщает пресс-служба «Кино ТВ».

Телеканал «Кино ТВ» запускает стримы «Одни дома»
фото: Пресс-служба «Кино ТВ»

Каждый вечер ведущие будут приглашать гостей (по одному от каждого) и обсуждать с ними насущные проблемы: что посмотреть, почитать и чем вообще можно занять себя в четырёх стенах в это неспокойное время. На данный момент свое участие в шоу подтвердили Алексей Герман-младший, Ингеборга Дапкунайте, Михаил Идов, Юлия Пересильд и Дарья Чаруша.

В первом выпуске ведущие «встретятся», не покидая своих квартир, с Ильей Найшуллером, режиссёром «Хардкора» и грядущего боевика «Никто» с Бобом Оденкёрком. Кто станет вторым гостем, пока неизвестно – его имя Александр Анатольевич держит в строгом секрете. Трансляция будет доступна на YouTube-канале «Кино ТВ», а зрители смогут задать свои вопросы героям выпуска прямо в комментариях.
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