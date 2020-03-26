Телеканал «Кино ТВ» запускает стримы «Одни дома»

26 марта в 20.00 телеканал «Кино ТВ» запускает серию стримов со звездами киноиндустрии «Одни дома» о выживании в условиях самоизоляции. Ведущими проекта станут виджей MTV Александр Анатольевич и корреспондент телеканала Максим Заговора, сообщает пресс-служба «Кино ТВ».
В первом выпуске ведущие «встретятся», не покидая своих квартир, с Ильей Найшуллером, режиссёром «Хардкора» и грядущего боевика «Никто» с Бобом Оденкёрком. Кто станет вторым гостем, пока неизвестно – его имя Александр Анатольевич держит в строгом секрете. Трансляция будет доступна на YouTube-канале «Кино ТВ», а зрители смогут задать свои вопросы героям выпуска прямо в комментариях.