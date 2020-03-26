«Трех капитанов» покажут с 30 марта

Взрывотехников вызывают только в самых сложных случаях. Они имеют дело не со штатными заводскими минами, а с самоделками, поведение которых подчас непредсказуемо. Три капитана в отставке, три друга – Виктор Серёгин (Щёголев), Алексей Терновский (Гервассиев) и Александр Пехота (Кокорин) – из их числа. Кажется, что в их дома пришёл мир и спокойствие, но не тут-то было: то одного из друзей берут в заложники, то другого обвиняют в убийстве, то угроза нависает над семьёй третьего. Да и неожиданно приходит весть о том, что их бывший сослуживец, Иван Легостаев (Николай Козак), предавший своих и переметнувшийся 10 лет назад на сторону террористов, сбегает из пожизненного заключения. Три капитана понимают, что он ни перед чем не остановится, пока не докажет им, что у смерти нет кнопки «Отмена».
«Я очень рад, что наша картина большое внимание уделяет теме посттравматического синдрома и адаптации на «гражданке». Многие бойцы делились со мной личными переживаниями и историями на эту тему. Надеюсь, что нам удалось хотя бы немногое передать в «Трёх капитанах». Пришлось много научиться. Например, носить и работать в специальном защитном костюме взрывотехника – и это совсем непросто, хотя на мне был самый лёгкий, что называется «полевой» вариант» – рассказал Максим Щёголев о работе над сериалом.
Съёмки картины проходили в Ярославле и Ярославской области. В кадре зрители увидят не только исторические части города, но и современные постройки. Особое внимание было уделено взрывам и взрывчатым устройствам: специально для проекта создатели картины разработали множество пиротехнических устройств, и в кадре будут взрываться не только машины, мосты, люки и бани, но и даже беговая дорожка. Чтобы всё получилось максимально реалистично и, в первую очередь, безопасно, на площадке работали пиротехники. Производством сериала занималась «Киностудии КИТ» совместно с IKa film.